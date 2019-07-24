Küba’da 104 ülkeden 500 öğrenci doktorluk eğitimini tamamladı

Fidel Castro tarafından 15 Kasım 1999 yılında başlatılan entegrasyon projesiyle bugüne kadar 100'den fazla ülkeden 29 bin kişinin tıp eğitimi aldığı kaydedildi. Nüfusu 11 milyon 333 bin olan Küba'da 100 bin doktor bulunuyor. Küba, 100 bin doktorla ülkenin tarihi boyunca en yüksek doktor sayısına ulaştı. Küba'da her bin kişiye 9 doktor düştüğü kaydedildi.

Halk Sağlığı Bakanı Jose Angel Portal Miranda, Küba'da devrim sonrası 3 bin doktorun bulunduğunu, Havana Sağlık Bilimleri Üniversitesinin doktor ve hemşire olmak üzere 376 bin sağlık personeli yetiştirdiğini söyledi. Miranda, çoğunlukla Latin Amerika ve Afrikalı olmak üzere 141 bin yabancı öğrencinin Küba üniversitelerinden mezun olduğunu belirtti. Halk Sağlığı Bakanı Miranda, bu yıl bin 535'i yabancı ülkelerden olmak üzere 10 bin öğrencinin sağlık eğitimlerini tamamlayarak doktor olarak mezun olduğunu söyledi.

İHA