Viral enfeksiyonlar, alerjenler, stres ve genetik nedenlerle ortaya çıkan Liken planus nedir? Liken planus nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

LİKEN PLANUS NEDİR?

Liken planus, bağışıklık sistemi tarafından tetiklenen başlıca deri yüzeyini ve mukozaları (ağız ve genital), nadiren de tırnakları ve kılları etkileyen kaşıntılı bir deri hastalığıdır. Bağışıklık tepkisinin neden oluştuğu bilinmemektedir. Katkıda bulunan birçok faktör olabilir ve her durum farklıdır. Potansiyel nedenler şunları içerir:

– Viral enfeksiyonlar

– Alerjenler

– Stres

– Genetik

Bazen liken planus otoimmün bozukluklarla birlikte ortaya çıkar. Rahatsız edici olsa da, çoğu durumda liken planus ciddi bir durum değildir. Aynı zamanda bulaşıcı da değildir.

Ancak, durumun ciddi ve acı verici olabileceği nadir görülen bazı durumlar da vardır. Bu koşullar semptomları azaltmak için topikal ve oral ilaçlar ile veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanılarak tedavi edilebilir.

LİKEN PLANUS BELİRTİLERİ

Liken planusun belirti ve semptomları etkilenen bölgelere göre değişiklik gösterir. Tipik belirti ve bulgular şunlardır:

– Morumsu, düz tepeli çıkıntılar (çoğunlukla iç ön kolda, bilekte veya ayak bileğinde, bazen dış cinsel organlarda)

– Kaşıntı

– Uyuz veya kabuk oluşturacak şekilde kırılabilecek kabarcıklar

– Ağızda dantel şeklinde beyaz lekeler (yanaklarda veya diş etlerinde, dudaklarda veya dilde)

– Ağrılı oral veya vajinal ülserler

– Saç dökülmesi ve kafa derisinde renk değişikliği

– Tırnak hasarı veya kaybı

LİKEN PLANUS NEDENLERİ

Liken planus hastalığının nedeni tam olarak bilinmemektedir. Hastalığın bağışıklık sisteminin hatalı bir fonksiyonu sonucu geliştiği düşünülmektedir. Liken planus bulaşıcı değildir.

Liken planus, herhangi bir yaşta herhangi bir kişide ortaya çıkabilir, ancak bazı insanların durumu geliştirme olasılığını artıran bazı faktörler vardır. Liken planusun cilt şekli erkeklerde ve kadınlarda eşit olarak görülür, ancak kadınların oral formda olma ihtimalinin iki katıdır. Çocuklarda ve yetişkinlerde çok nadir görülür. Orta yaşlı insanlarda en yaygın olanıdır.

Diğer risk faktörleri arasında liken planusa sahip aile üyelerinin olması, hepatit C gibi viral bir hastalığın olması veya alerjenler gibi bazı kimyasallara maruz kalması vardır. Bu alerjenler şunları içerebilir:

– Antibiyotikler

– Arsenik

– Altın

– İyodür bileşikleri

– Diüretikler

– Bazı boya türleri

– Diğer ilaçlar

LİKEN PLANUS TEDAVİSİ

Genellikle haftalar veya aylar içerisinde temizlenen hafif liken planus vakaları için herhangi bir tedaviye ihtiyacınız olmayabilir. Belirtiler rahatsız edici veya şiddetli ise, doktorunuz ilaç yazabilir.

Liken planus için bir tedavi yoktur, ancak semptomları tedavi eden ilaçlar yardımcı olabilir ve bazıları olası bir nedeni hedefleyebilir. Genellikle reçete edilen ilaçlar şunları içerir:

– A vitamini ile ilgili olan ve topikal olarak veya ağızdan alınan retinoidler

– Kortikosteroidler iltihabı azaltır ve topikal, oral veya enjeksiyon şeklinde verilebilir

– Antihistaminikler iltihaplanmayı azaltır ve kızarıklığınız bir alerjen tarafından tetiklendiğinde özellikle yararlı olabilir

– Nonsteroidal kremler topikal olarak uygulanır ve bağışıklık sisteminizi baskılayabilir ve döküntüleri gidermeye yardımcı olabilir

– Işık tedavisi, liken planusu ultraviyole ışıkla tedavi eder