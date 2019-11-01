Lösemiyi 4 kez yendi… Şimdi doktor olmak istiyor

İManisa’da Abdülkadir ve Güler Topçu çiftinin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Zeynep’e, 2016 yılında gittiği Mersin’deki hastanede lösemi teşhisi kondu. Kemoterapi tedavisiyle hastalığını yenen Topçu, hastalığın 7 ay sonra tekrarlamasının ardından ailesi tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesine getirildi. Doktorlar yaptıkları muayenede Topçu’nun tedavisi için ilik nakli olması gerektiğine karar verdi.

Topçu’ya iliğini verecek olan donörün nakile kısa süre kala vazgeçmesinin ardından doktorlar küçük kızı kemoterapi tedavisiyle hayatta tutmayı başardı.

Hastalığı geçen mayıs ayında tekrarlayan küçük Zeynep için Sağlık Bakanlığının yaptığı taramalarda Türkiye’den uygun ilik bulunamayınca yurt dışındaki ilik bankalarına başvuruldu ve aileyi sevindiren haber Almanya’dan geldi.

Yüzde 90 uyumlu iliğin nakledildiği Topçu’nun hastalığı bu yılın nisan ayında yeniden tekrarladı. Temmuz ayında babası Abdülkadir Topçu’dan nakledilen yarı uyumlu ilikle sağlığına kavuşan Zeynep, lösemiyi dördüncü kez yenilgiye uğratmayı başardı.

Tedavisi boyunca İzmir Kan Ordusu Kanser Derneğinin ailesine tahsis ettiği evde kalan küçük Zeynep, okuluna döneceği günleri sabırsızlıkla bekliyor.

“LÖSEMİ DEĞİL BEN GÜÇLÜYÜM”

Zeynep Topçu, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle çok zor günler yaşadığını ama hayata olan bağlılığını asla kaybetmediğini söyledi.

Sağlığının her geçen gün iyiye gittiğini belirten Topçu, “Lösemi değil ben güçlüyüm. Lösemiyi yendim ve ben kazandım. Hastalığı 4’üncü kez yenmeyi başardım. Bu hastalıkta moral çok önemli, ben hep bu hastalığı yeneceğime inandım. Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Lösemi hastası çocukları tedavi etmek istiyorum.” dedi.

“DÜNYANIN EN MUTLU BABASI BENİM”

Abdülkadir Topçu da kızının nakil bekleme sürecinde zaman zaman yoğun bakımda tedavi gördüğünü, o süreçte çok zor günler geçirdiklerini ifade etti.

Kızına ikinci bir hayat verdiği için çok mutlu olduğunu dile getiren baba Topçu, şöyle devam etti:

“Zeynep’i yaşadığı hastalık nedeniyle her an kaybetme korkusu yaşadık. Zaman zaman sağlık durumu kötüleşti, yoğun bakımda tedavi gördü. Doktorların nakile girmesi ya da kemoterapi almasını riskli gördüğü anlarda bile Zeynep çok direndi ve kazandı. Verdiğim kemik iliği ile kızımın yaşamasına katkı sağladım, dünyanın en mutlu babası benim. Eskiden baba-kızdık, şimdi ise ilik kardeşi olduk. Aramızdaki sevgi bağı eskiye göre daha da güçlendi. Kızım nakilden sonra iki kez hastaneye kontrole gitti. Yapılan tahlillerin sonuçları çok iyi çıktı.”

Anne Güler Topçu da tedavi sürecinde doktorlara kızının onları şaşırtacağını, tedavilere olumlu yanıt vereceğini söylediğini ifade ederek, “Dediğim gibi de oldu. İnşallah hastalığımız bir daha tekrarlamayacak. Bu süreçte bize en büyük desteği İzmir Kan Ordusu Kanser Derneği verdi. Kızımın hastalığının her aşamasında maddi ve manevi olarak yanımızda oldular. Tüm hayırseverlere teşekkür ederim.” dedi

Topçu’nun tedavisini yapan Prof. Dr. Serap Aksoylar da Zeynep’in hastalıkla çok iyi mücadele ettiğini, hastalığı 4 kez yenmeyi başardığını dile getirdi.

Dernek Başkanı Serhat Aytan ise Zeynep’in sağlığına kavuşmasına en çok kendisinin sevindiğini, dernek olarak 3 evlerinin bulunduğunu, çocukları hastanede kanser tedavisi gören ihtiyaç sahibi aileleri burada ağırladıklarını, amaçlarının onkoloji ve hematoloji köyü kurmak olduğunu dile getirdi.

AA