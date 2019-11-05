LÖSEV gönüllüleri, Büyük İzmir Korteji’nde yürüdü

LÖSEV, löseminin önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu vurgulamak amacıyla, 2- 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası´nda Türkiye´nin dört bir yanında farkındalık etkinlikleri düzenliyor. Türkiye genelinde binlerce gönüllüsü ve LÖSEV´e kayıtlı çocuk ve aileleriyle bu çalışmaları hayata geçiren vakıf, İzmir´de de `Büyük İzmir Korteji´ni gerçekleştirdi.

LÖSEMİ DEĞİL, İYİLİK BULAŞIR

Yüzlerine maske takan, löseminin rengi olan turuncu renkte kıyafetler giyen yüzlerce gönüllü, Gündoğdu Meydanı´ndan Cumhuriyet Meydanı´na kadar yürüdü. `Maskemi Takarım, Farkındalık Yaratırım´ sloganı ile yürüyen grup, tedavi döneminde maskenin bulaşıcı hastalık riski sebebiyle değil, dış ortamdaki enfeksiyonlardan korunmak için takıldığını vurguladı. Ellerinde `Hepimiz birer mucizeyiz´, `Lösemi değil, iyilik bulaşır´, `Maskeni tak, gücüme güç kat´ yazılı dövizler taşıyan gönüllüler, çocuklar ve aileler, lösemi hastası çocuklara moral verdi. Lösemili Çocuklar Haftası´nın önemine dikkat çeken katılımcılara, rengarenk görüntüleri ile klasik araçlar ve motosikletli sürücüler eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı´na coşkulu sloganlar eşliğinde ulaşan kortej, meydandaki anıta çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. Etkinliğin sonunda, tedavisini tamamlamış LÖSEV gençleri, LÖSEV Marşı´nı söyleyerek, birlik ve beraberliklerini gösterdi. (DHA)