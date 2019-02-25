LÖSEV’den sevindirici açıklama: Sonunda LÖSANTE’ye ruhsat veriliyor

Avrupa'nın ilk, Türkiye'nin en donanımlı Lösemili Çocuklar Kenti ve multidispliner hastanesi LÖSANTE’ye 400 yataklı olmasına rağmen yalnızca 75 yatak için ruhsat verilmişti ve hastane tam kapasitesini kullanamadığı için adeta çürümeye bırakılmıştı. ‘Bir tuğla da siz koyar mısınız?’ duyurusuyla milyonlarca bağışçıya ulaşan proje ile ilgili bugün açıklama yapan LÖSEV, sevindirici haberi verdi. İşte o açıklama…

KAMU HASTANESİ GİBİ ÇALIŞAN PARASIZ HİZMET VEREN ÖZEL HASTANE GELİYOR

Yıllardır %20 kapasite ile çalıştırılan, tam donanımlı hazır bekleyen 400 yatak sayısından yalnızca 75'ine hasta yatırma izni verilip 325'i boş bekletilen yoğun bakım servisleri, ameliyathaneleri, Radyoterapi (ışınla kanser tedavisi) ve Yetişkin Kemik İliği Nakli servisleri tam donanımlı hazır olmasına rağmen ruhsat verilmediği için 2 yılı aşkın süredir BOŞ BEKLETİLEN, KULLANDIRILMAYAN, ÇÜRÜMEYE BIRAKILAN Kalp Anjiyografi cihazına bile ruhsat verilmediği için kullanılamayan ve Kalp Damar Cerrahisi Kliniği ile yoğun bakım servisleri açılamayan Kanser tedavisinde çok önemli bir cihaza sahip olunmasına rağmen çalışamayan Radyoterapi Kliniğimize de ruhsat verildiği takdirde LÖSANTE Hastanesi artık tam kapasite çalışacaktır.

Sağlık Bakanlığı'nın ekteki yazılarımıza Bakan adına yazdığı yazıda “Kamu hastanesi gibi hiçbir ilave ücret almaksızın sunmayı taahhüt ettiğiniz takdirde talepleriniz tekrar değerlendirilecektir.” cevabı SEVİNDİRİCİDİR.

LÖSEV'İN tek derdi daha fazla LÖSEMİLİ ve KANSERLİ ÇOCUĞUMUZUN HAYATINI KURTARMAKTIR. Biz çocuk ve yetişkin kanser veya kalp veya yoğun bakım bekleyen hastamızı yüzde 100 başarı ile tedavi etmek istiyoruz. Elbette özel bir hastanenin doktor maaşlarının, elektrik, kira, ısıtma, sterilizasyon, güvenlik, yemek, temizlik, ulaşım gibi tüm giderlerinin

devlet tarafından karşılandığı vergi vermeyen, tıbbi cihaz, tıbbi malzeme, bakım, onarım gibi giderler ödemeyen KAMU HASTANESİ gibi çalışması imkansızdır. ELBETTE BU KOŞULLARDA YÜZDE 92 TEDAVİ BAŞARISINI AŞIP YÜZDE 100 BAŞARIYA ULAŞMAK OLANAK DIŞIDIR. Ama LÖSEV TAM 20 YILDIR İMKANSIZLARI BAŞARIYOR. SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN BU TEKLİFİ KARŞISINDA DA LÖSEV'İN CEVABI “TEKLİFİNİZİ KABUL EDİYORUZ VE TAM RUHSAT + TAM DOKTOR KADROSU BEKLİYORUZ” SÖZÜMÜZ SÖZDÜR. 5 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE TAM RUHSATIMIZI BEKLİYORUZ. HERKES SÖZÜNDE DURSUN VE ARTIK BU SORUN KÖKÜNDEN ÇÖZÜLSÜN. ARTIK DAHA FAZLA ÇOCUĞUMUZU VE HASTAMIZI KAYBETMEYELİM!

MİLLETİN TUĞLALARI İLE YAPILMIŞ OLAN AVRUPA'NIN İLK ÜLKEMİZİN EN DONANIMLI LÖSEV SAĞLIK KENTİ ARTIK TAM KAPASİTE ÇALIŞSIN. ARTIK LÖSEMİ VE KANSER DEĞİL, TÜRKİYE KAZANSIN. ARTIK SAĞLIK BAKANLIĞI TAM RUHSAT VERSİN DE HAYAT KURTARMAYA DEVAM EDELİM.