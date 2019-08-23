Maden suyu ile yüz yıkamak faydalı mı?

Musluk suyunun içindeki demir, bakır, magnezyum, çinko ve kurşun gibi ağır metallerin, serbest radikallerle etkileşime girerek cildin kolajen dokusunu zayıflattığını belirten Evrim Uçkunkaya, ‘Düzenli olarak yüzünüzü maden suyuyla yıkayarak daha canlı ve genç bir cilde kavuşabilir, kırışıklıklara meydan okuyabilirsiniz” dedi ve önerilerini şöyle sıraladı:

İŞTE CİLDE FAYDALARI

*Cildin gerekli olan su ve mineral ihtiyacını da karşılayarak, cildin gergin, pürüzsüz ve canlı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.

*Vücudu ve cildi toksinlerden arındırarak rahatlayıcı bir etki yaratır.

*İçerdiği silisyum sayesinde cildi güçlendirerek gözenekleri sıkılaştırır.

*Yüz bölgesine pamuğa sürülerek uygulandığında temizleyici olarak kullanılabilir.

*Sprey olarak kullanıldığında ciltte ferahlatıcı bir etki yaratır.

*Yüz kenarlarında oluşan mimik çizgilerinin giderilmesine yardımcı olur.

DONDURUP KULLANIN

Maden suyunu buz kalıbında dondurun ve sabahları bu kalıplarla cildinizi temizleyin. Kısa süre sonra cildinizdeki

canlılığı fark etmeye başlayacaksınız.

Hassas kılcal damarlara sahip kişiler maden sulu buz kalıplarını yüzlerinde gezdirirken dikkatli olmalı. Yüze aşırı soğuk

uygulamak kılcal damarları belirginleştirebilir.

SODADAN FARKLIDIR

*Satın aldığınız maden suyunun içerisinde nitrit ve amonyak olmamasına dikkat edin.

*Mineral bakımından zengin olan maden suyu ile mineral içermeyen soda aynı şeyler değildir. Maden suyunun içerisinde

karbondioksit gazı doğal olarak bulunurken, sodaya daha sonra ilave edilir. Satın alırken bu ayırıma dikkat edin!

*Maden suyunun içerisine limon suyu ekleyebilirsiniz. Ancak, marketlerde satılan limon aromalı maden suyundan

kaçının! Yalnız meyveli ve aromalı maden sularını cilt bakımında kullanmayın.

*Maden suyu ile yüzünüzü temizlerken aşırı bir yanma oluyorsa, maden suyunu biraz bekletip gazını kaçırdıktan sonra ılık

olarak uygulayın.

*Hassas ciltlerde nadiren de olsa alerjik reaksiyon gelişebiliyor. Kullanmadan önce bileğinizin içinde deneme yapın.