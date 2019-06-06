Manyaslı çiftçi, KKKA hastalığından öldü

Manyas’ın kırsal Yayla Mahallesi’nde oturan 3 çocuk babası çiftçi Hikmet Koç, dün ishal ve kanlı kusma şikayetleriyle Manyas Devlet Hastanesi´ne başvurdu. Koç, burada yapılan müdahalenin ardından da Bursa Devlet Hastanesi´ne sevk edildi. Kene ısırdığı belirlenen, KKKA hastalığı teşhisi konulan Koç, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Koç’un ölümünün ardından eşi ve 3 çocuğu ile yakın çevresinden oluşan yaklaşık 40 kişi, gözlem altına alındı. Bu kişiler, aynı hastalığı yakalanıp yakalanmadığının tespiti için sağlık kontrolünden geçirilmeye başlandı.

DHA