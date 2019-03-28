Mavi ışıkla otizme dikkati çekilecek

Türkiye’nin dört bir tarafındaki bina ve mekanlar, otizme dikkati çekmek amacıyla 2 Nisan’da mavi ışıkla aydınlatılacak.

Tohum Otizm Vakfından yapılan açıklamaya göre, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel bir farklılık olan otizm tanısı, 1985’te her 2 bin 500 çocuktan 1’ine konulurken, bugün her 59 çocuktan 1’i otizm riski ile dünyaya geliyor. Türkiye’de yaklaşık 1 milyon 387 bin 580 otizmli birey olduğu ve bu durumdan etkilenen 5 milyon 550 bin 320 aile ferdi bulunduğu tahmin ediliyor. Ülkede 0-19 yaş grubu arasında 434 bin 10 otizmli çocuk ve gençten, okullaşabilen ve eğitime erişebilenlerin sayısı sadece 30 bin 50. Otizmin bilinen tek tedavisi ise erken tanı ile yoğun, sürekli özel eğitim. Bilimsel araştırmalar, erken tanı ve doğru bir eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde 50’sinde otizmin belirtilerinin kontrol altına alınabildiğini, gelişim sağlanabildiğini, hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmadığını gösteriyor.

Birleşmiş Milletler’in otizmin hızlı artışı karşısında kamuoyunun dikkatini çekmek için deklare ettiği 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde, “Otizme Mavi Işık Yak” kampanyasının Türkiye elçisi Tohum Otizm Vakfının çağrısı ile

otizm farkındalığına destek vermek için akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Galata Kulesi başta olmak üzere İzmir Saat Kulesi, Masal Şato, Diyarbakır’da Surlar, Amasya Kalesi gibi birçok yapı, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) üyelerinin katkılarıyla mavi ışıkla aydınlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, herkesin bu farkındalık hareketinin parçası olmasının çok önemli olduğunu kaydetti. “Otizme Mavi Işık Yak” kampanyasına destek olmak için 2 Nisan günü herkesin mavi giyebileceğini belirten Özer, şunları aktardı:

“#otizmemaviışıkyak etiketi ile sosyal medya paylaşımları yapabilir, binaların mavi ışıkla aydınlanmasını sağlayabilirsiniz. Otizmli çocuklarımıza ve gençlerimize ışık olmak isteyen herkesi, otizmi gündeme taşıyarak Türkiye’nin otizme bakışının dönüşmesine ve otizmli bireylerin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmaya davet ediyoruz.”

AA