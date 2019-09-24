Medikal firmalardan boykot: Acil durumların sorumlusu değiliz

Elazığ’da faaliyet gösteren medikal firmaları, kamu ve özel hastanelere malzeme vermeme kararı aldı. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle alınan karar ile ilgili konuşan Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Asilhan Aslan, “Elâzığ temsilcileri olarak ekonomik olarak geldiğimiz bu noktada imalat ve ithalatçı firmalardan malzeme temin edecek gücümüz kalmamıştır” dedi.

“ÖDEMELER ZAMANINDA YAPILMIYOR”

Hastane yönetimlerine para aktarılmasına rağmen medikal sektörüne ödemelerin yapılmadığını ifade eden Arslan, “İl Sağlık Müdürlüğü ve üniversite rektörlüğüne giderek başhekimle görüştük. Genel bütçelerden para aktarımının zamanında yapılmasına rağmen hastane yönetimleri medikal sektörünün ödemelerini zamanında yapmayarak ciddi anlamda sıkışıklık yaşanmasına neden oluyor. Medikal sektörümüzün sürdürülemez noktaya gelmesi bizleri derinden üzüyor. Bunu kamuoyuyla paylaşma ihtiyacı duyduk” diye konuştu.

“ÖZEL VE KAMU HASTANELERİNE MEDİKAL MALZEME HİZMETİ VEREMEYECEĞİZ”

Özel ve kamu hastanelerine medikal malzeme hizmeti veremeyeceklerini aktaran Arslan, “24.09.2019 tarihi ile Elâzığ'da bulunan özel ve kamu hastanelerine medikal malzeme hizmeti veremeyecek olmamızı üzüntüyle kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Takdir kamuoyuna bırakılmıştır. Yaşanacak acil durumların sorumlusu sektör değildir” ifadelerini kullandı.