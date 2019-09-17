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Megakentin ortasında işitme cihazı dramı: Emirhan okula gidemiyor

İstanbul Bağcılar’da yaşayan Sabriye-Erdal çiftinin 2 çocuğu da doğuştan işitme engelli olarak yaşamını sürdürüyor. 8 yaşındaki Emirhan ile 5 yaşındaki Yusufcan kardeşlerin işitme cihazları sadece bir kez Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından karşılandı. Cihazının kullanım süresi dolan Emirhan'ın ailesi yeni cihaz talep ettiklerinde ise, kendilerinden 14 bin istendi. Toplamda 26 bin olan cihazın sadece 12 bininin kurum tarafından karşılandığını öğrenen aile, kalan 14 bini ödeyemeyince işitme cihazı alamadı. Çocuklarını okula da gönderemeyen aile, yetkililerden seslerini duymalarını istiyor.

Sibel GÜLERSÖYLER
11:38 -
Haberler Sağlık
Megakentin ortasında işitme cihazı dramı: Emirhan okula gidemiyor

Türkiye'de işitme cihazları sadece bir kez SGK tarafından karşılanıyor. 7 yılda bir değişmesi gereken kullanım süresi biten cihazlar yüzünden her yıl yüzlerce vatandaş mağduriyet yaşıyor. Kurum, cihazın ikinci kez talep edilmesi durumunda, kişinin yaşına göre, ödemenin sadece belirli bir kısmını karşılıyor. Bağcılar'da yaşayan Erdal ailesi, 14 bini ödeyemedikleri için cihaz satın alamıyor ve oğulları Emirhan'ı okula gönderemiyor.

Yüzde 100 işitme engeli olan Emirhan'ın okula gidemediği için çok mutsuz olduğunu anlatan anne Sabriye Erdal, “Okula giden arkadaşlarını gördükçe üzülüyor, o da okula gitmek istiyor. Ancak cihaz olmadan hiçbir şekilde duymuyor. Çocuğumun cihazının karşılanmasını istiyorum” diyor.

YÜZDE 100 İŞİTME ENGELLİ

2018'de oğlu Emirhan'ın işitme cihazının yedek parçasını alabilmek için 8 bin lirayı okuldan topladıklarını belirten anne Erdal, “Yedek parçaların parasını zar zor denkleştirdik ve aldıktan sonra da 6 ay kullanım süresi olduğunu öğrendik. Onun da süresi bitince Emirhan duymaz oldu, çocuğumu okula gönderemiyorum. Derslerinden geri kalıyor” diye konuştu.

KARDEŞİ DE DOĞUŞTAN İŞİTME ENGELLİ

Bağcılar Hasan Kağnıcı İlkokulu öğrencisi olan Emirhan'ın 5 yaşındaki kardeşi Yusufcan'da işitme engelli ancak onun cihazının 3 yıl daha kullanım süresi bulunuyor. Tekstil işçisi baba Zekeriya Erdal da, yetkililerden seslerini duymalarını istiyor.

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