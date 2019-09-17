Megakentin ortasında işitme cihazı dramı: Emirhan okula gidemiyor

Türkiye'de işitme cihazları sadece bir kez SGK tarafından karşılanıyor. 7 yılda bir değişmesi gereken kullanım süresi biten cihazlar yüzünden her yıl yüzlerce vatandaş mağduriyet yaşıyor. Kurum, cihazın ikinci kez talep edilmesi durumunda, kişinin yaşına göre, ödemenin sadece belirli bir kısmını karşılıyor. Bağcılar'da yaşayan Erdal ailesi, 14 bini ödeyemedikleri için cihaz satın alamıyor ve oğulları Emirhan'ı okula gönderemiyor.

Yüzde 100 işitme engeli olan Emirhan'ın okula gidemediği için çok mutsuz olduğunu anlatan anne Sabriye Erdal, “Okula giden arkadaşlarını gördükçe üzülüyor, o da okula gitmek istiyor. Ancak cihaz olmadan hiçbir şekilde duymuyor. Çocuğumun cihazının karşılanmasını istiyorum” diyor.

YÜZDE 100 İŞİTME ENGELLİ

2018'de oğlu Emirhan'ın işitme cihazının yedek parçasını alabilmek için 8 bin lirayı okuldan topladıklarını belirten anne Erdal, “Yedek parçaların parasını zar zor denkleştirdik ve aldıktan sonra da 6 ay kullanım süresi olduğunu öğrendik. Onun da süresi bitince Emirhan duymaz oldu, çocuğumu okula gönderemiyorum. Derslerinden geri kalıyor” diye konuştu.

KARDEŞİ DE DOĞUŞTAN İŞİTME ENGELLİ

Bağcılar Hasan Kağnıcı İlkokulu öğrencisi olan Emirhan'ın 5 yaşındaki kardeşi Yusufcan'da işitme engelli ancak onun cihazının 3 yıl daha kullanım süresi bulunuyor. Tekstil işçisi baba Zekeriya Erdal da, yetkililerden seslerini duymalarını istiyor.