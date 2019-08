Mehmet Öz’den ömrü uzatan sağlık reçetesi

Ele aldığı konularla dünyanın sağlık gündemine yön veren Dr. Mehmet Öz'den ömür uzatan tüyolar aldım… Uzun ve sağlıklı yaşamak istiyorsanız Dr. Öz'e göre hayat tarzınızda bazı değişiklikler yapmanız şart… Ancak öncelikle rutin doktor kontrollerinizi aksatmamanız gerekiyor. İşte zorlanmadan hayata geçirebileceğiniz basit ama etkili 10 yöntem…

DOĞAL VE TAZE GIDAYLA BESLENİN

Temiz beslenmek, işlenmiş her şeyi diyetinizden çıkarmak, sadece doğal ve taze gıdalarla beslenmektir. Kırmızı et, işlenmiş et gibi ürünler belli kanser türleri için riski artırıyor. Doğal besinlere odaklanmış, sebze bakımından zengin, işlenmiş karbonhidrat ve şeker tüketimi düşük her diyet sağlıklı yaşlanmanızı sağlar ve obezite, diyabet, kalp gibi hastalık risklerinizi azaltır. Akdeniz ve vegan beslenme türleri gibi sağlıklı tarzlara yönelin.

NABZINIZI ÖLÇÜN

Her gün kalbinizin atış hızını kontrol ederek kendinizi kalp krizi veya felç riskine karşı koruyabilirsiniz. İşaret ve orta parmağınızı tam başparmağınızın altından, el bileği kemiğinize yerleştirin. 10 saniye boyunca atışları sayın. Bu sayıyı 6 ile çarparak dinlenme halindeki nabzınızı elde edersiniz. Yetişkinler için ortalama dinlenme sırasındaki kalp atışı dakikada 60-80 arasındadır. Dinlenir haldeki nabzınızı her sabah yataktan kalkmadan önce ölçün. Eğer yüksekse veya her ay artmaya devam ediyorsa, doktora başvurun.

STRESTEN KURTULMAK İÇİN MASAJ YAPIN

Stres, vücuda tepeden tırnağa zarar verebilir ve kronik hastalıklara neden olabilir. Kendi kendinize şu masajı uygulayarak stresinizi azaltabilirsiniz. Ellerinizi parmaklarınız açık şekilde havaya kaldırın. Sonra bu şekildeyken ellerinizi yatay pozisyona getirin ve başparmaklarınızı burun köprüsünün yanlarına, kaş kemiğinin altına gelecek şekilde yerleştirin. 8-10 saniye boyunca bastırın ve nefes alın. Daha sonra başparmaklarınızı ve işaret parmaklarınızı kaşlarınızın başlangıç yerinin az üzerine getirin. 8-10 saniye boyunca nazikçe sıkın ve nefes alın. Bu tekniği gün boyunca örneğin bilgisayar başında uzun süre oturduğunuzda ya da trafikte uygularsanız çok rahatlarsınız

ALKOLDEN UZAK DURUN

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre sigara içenlerin yaşam süresi, içmeyenlerden 10 yıl daha kısa. Alkol konusunda tıbbi öneriler kafa karıştırıcı olsa da günde bir kadehten fazlası; hastalık-ölüm riskini artırmasıyla bağdaştırılıyor.

HER GÜN YARIM SAAT YÜRÜYÜN

Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü, her hafta yapılan fiziksel aktivitenin yaşam süresini 4.5 yıl kadar uzatabileceğini söylüyor. Her gün yarım saat hareket iyi olur. Dünyada en mühim olan spor yürümek. Neden? Çünkü her gün ve gençken de yaşlıyken de yapılabilir.

YALNIZ KALMAYIN

Geniş bir sosyal çevreye sahip olanların hastalık oranı ve ölüm riskleri daha az. Bunun sebepleri arasında sosyal ilişkilerin stresi azaltması, bizi daha aktif tutması, zihnimizi çalıştırması ve yeni şeyler denemeye cesaret etmek için yol göstermesi gibi faktörler sayılabilir.

MUTLAKA GÜNEŞLENİN

D vitamini eksikliği günümüzde çok yaygın. Oysa bu vitaminin güçlü ve sağlıklı kemiklerden kanserden korunmaya kadar birçok faydası vardır. Dolayısıyla doğal yoldan güneş ışığı almak en kolay ve pratik yöntemlerden biridir. Günde birkaç defa güneş ışığının etkin olduğu saatlerde dışarıda yürüyüş yapın yeter.

EVCİL HAYVAN SAHİPLENİN

Evcil hayvan beslemek hayat kalitesini yükseltip genel sağlığı desteklemenin en eğlenceli yollarından biri. Kalp krizinden kurtulma şansını artırdığını gösteren birçok bilimsel çalışma var. Böylelikle günlük fiziksel aktivite de artıyor. Anksiyete ve depresyon gibi akıl sağlığıyla ilgili durumlar yaşayan kişilerde stres azalıyor.

FELÇTEN KORUNUN

Felç, bilinen en yaygın ölüm sebeplerinden biridir. Neyse ki, kanlarında yüksek oranda Omega- 3 yağ asidine sahip kişilerin belli felç türlerine karşı taşıdıkları risklerin daha az olduğu kanıtlandı. Dolayısıyla balık ya da balık yağı tüketmeyi ihmal etmeyin.

KARANLIKTA UYUYUN

Uykunun büyüme hormonunun üretimini artırdığı bilimsel olarak kanıtlandı. Düzenli olarak 7 saat ve üzeri uyku uyumayan kişilerin uzun yaşam şansı düşük. Kanserden koruyan melatonin hormonunun salgılanması için karanlıkta

uyumayı unutmayın.