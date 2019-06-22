‘Merdiven altı üretim parfümler cilt hastalıklarına yol açar’

Ar-Ge çalışmalarının sonunda ürettiği lüks segmentte markasıyla dünya piyasasında yer bulan 18 kokuyu dünyanın pek çok ülkesine ihraç eden Çetin Akat “Bir Türk markasının lüks koku sektöründe bir şeyler yapıyor olması Avrupalıları ve Ortadoğulu ülkeleri şaşırtıyor. Çünkü daha önce bir Türk markası bu platformlarda olmamıştı” diye konuştu.

“UCUZ PARFÜM ALAYIM DERKEN SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN”

Ucuz parfümlere karşı da vatandaşları uyaran Akat, “Merdiven altlarında parfüm diye satılan tabiri caizse el bombalarına dikkat etmeniz gerekiyor çünkü o kimyasallar vücudunuz ile buluşuyor bu da birçok cilt hastalığına yol açıyor. Ucuz parfüm alayım derken sağlığınızdan olmayın. İngilizlerin güzel bir sözü var ‘Ucuz mal alacak kadar zengin değilim' derler. İşte bu söz tam da bizim sektörümüze yakışıyor. Doldurma ve merdiven altlarında üretilen parfümlerden uzak durun” diye konuştu.

“TOPLUM OLARAK PARFÜM KULLANIMINI MAAELEF BİLMİYORUZ”

Bir hedeflerinin de parfüm kullanımını öğretmek olduğunu söyleyen Akat, “Yazın çok ağır bir parfüm kullanmak tercih edilmemeli parfüm dediğin karşı tarafı rahatsız ederse o parfümü kullanmanın bir anlamı yok. Yaz aylarında daha fresh kış aylarında ise daha baskın kokular tercih edilebilir. O sebeple parfüm kullanımını da toplum olarak maalesef bilmiyoruz ama öğreneceğiz” dedi.