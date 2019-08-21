Baş ağrısı, ateş, ishal, kusma, baş dönmesi ve karın ağrısı gibi belirtilerileri olan mide bulantısı; ilaçlar, ağrı, hamilelik ve sabah bulantısı, deniz tutması, viral enfeksiyon, alkol toksisitesi gibi nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Peki, Mide bulantısı için hangi bölüme/doktora gidilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

MİDE BULANTISI HAKKINDA

Mide bulantısı, kusma dürtüsü hissiyle birlikte oluşan bir rahatsızlıkdır. Bulantı çok sayıda hastalık ve durumla ortaya çıkabilen çok spesifik olmayan bir semptomdur. Bulantı ağrı, enfeksiyonlar (grip veya viral gastroenterit gibi), migren, iç kulak hastalığı, hareket hastalığı, gıda zehirlenmesi veya duygusal stres nedeniyle ortaya çıkabilir. Bulantı ile ilişkili diğer durumlardan bazıları kalp krizi, safra kesesi ağrısı, bağırsak tıkanıklığı, menenjit ve pankreatittir. Bulantı aynı zamanda erken gebelikte sık görülen bir semptomdur. Bulantı, bazı ilaçların bir yan etkisi olarak ortaya çıkar.

Bulantıya genellikle kusma eşlik eder. Diğer ilişkili belirti ve semptomlar mide bulantısının kesin nedenine bağlıdır ve karın ağrısı veya kramp, ishal, kabızlık, ateş, baş dönmesi, göğüs ağrısı, şişkinlik, mide ekşimesi ve iştahsızlık görülebilir.

MİDE BULANTISI İÇİN HANGİ BÖLÜME/DOKTORA GİDİLİR?

Mide bulantısı problemlerinin altında yatan tıbbi nedenin teşhis ve tedavi edilmesi için hastanelerin gastroenteroloji (mide bağırsaklar ve karaciğer hastalıkları ile ilgilenen alan) bölümüne başvurması gerekmektedir.