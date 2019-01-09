Minik Öykü için ilik bağışı kampanyası devam ediyor

Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konulan 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için başlatılan ilik bağışı kampanyası İstanbul'da devam ediyor. Kadıköy'deki Beşiktaş Vapur İskelesi'nde kurulan ilik donör istasyonunda sağlık görevlileri 9-10 Ocak tarihlerinde, saat 10:00 ve 19:00 tarihleri arasında bağışçıları bekliyor olacak. Kadıköy'deki vatandaşlar kampanyaya büyük ilgi gösterirken, Bülent Çolak ve Nilperi Şahinkaya gibi ünlü oyuncuların da kan bağışı için sıraya girdikleri görüldü.

Türkiye, lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için seferber oldu. Birçok ilde bağış kampanyaları düzenlenmeye devam ederken bugün ve yarın için Kadıköy’de Öykü için ilik donör istasyonu kuruldu. Kampanyaya çevredeki vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görülürken, Bülent Çolak ve Nilperi Şahinkaya gibi ünlü oyuncular da kan bağışı yaptı.

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Kan bağışı kampanyasının sadece Öykü için değil, ilik bekleyen bütün hastalar için umut olması hedefleniyor. İki gün boyunca Kadıköy’de devam edecek olan kampanya sabah 10:00 ve akşam 19:00 saatleri arasında bağışçıları bekleyecek. Kampanya aynı zamanda İzmir’in Karşıyaka ilçesinde de organize ediliyor.

Öykü için düzenlenen bağış kampanyasına ünlü isimler de destek veriyor. Bülent Çolak ve Nilperi Şahinkaya gibi bir çok oyuncunun da kurulan istasyona giderek kan bağışı yaptığı görüldü. Bağış yapan oyuncular, duygularını şöyle paylaştı:

Nilperi Şahinkaya: Sorumluluğumu yerine getirmiş gibi hissediyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Sosyal medyadan duydum ben de ve çok destekleniyor. Fakat bununla ilgili bir adım da atılması gerekiyor. İnsanlar bağış yapmak için gitmeye üşeniyor. Ama inanın buraya geldiğinizde yorgunluğunuz kalmıyor. Zaten işiniz çok kısa sürüyor; formu dolduruyorsunuz, kan veriyorsunuz ve işiniz bitiyor.

Bülent Çolak: Heyecanlıyım çünkü kendimi gerçekten işe yarar hissediyorum. Sosyal medyadan paylaşmakla olmadığını anladım. Daha önce kan bağışında bulunmuştum ama bu geniş bir organizasyon. İnsanlar duyarlılar, katılım yüksek.

Bağış yapmanız için KÖK HÜCRE ONAM FORMUNU doldurup, 3 tüp kan vermeniz yeterli.