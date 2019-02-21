Ağır adet kanaması, sık idrara çıkma, kabızlık, kansızlık ve sırt veya bacak ağrısı gibi belirtiler görülen miyom hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… Miyom nedir? Miyom çeşitleri, nedenleri ve belirtileri nelerdir? Miyom tedavisi nasıl yapılır?

MİYOM NEDİR?

Uterus (rahim) içinde veya çevresinde gelişen iyi huylu (kanserli olmayan) bir tümördür. Çocuk sahibi kadınların yaklaşık % 20’sini etkileyen yaygın bir durumdur.

Miyomların ortaya çıkmasında genetik yatkınlığın önem taşıdığı bilinmektedir. Hastaların çoğunda birden fazla miyomun olduğu görülür.

Tüm kadınların yaklaşık % 25-50'sinde bulunur. Miyomları olan pek çok kadın bu durumdan haberdar değildir, çünkü bu yumrular küçük kalabilirler, belirti göstermezler.

MİYOM ÇEŞİTLERİ

Submuköz miyomlar

Rahimin iç tabakasında oluşan ve rahimin boşluğuna doğru büyüme gösteren bu miyomlar en az rastlanan fakat en çok kanamaya yol açan tiptir,yol açtığı kanama adetin uzaması ve kanama miktarının artması şeklindedir.

İntramural miyom

En sık rastlanan tip,bu miyom rahimin orta yani kas tabakasında yerleşir,bu tipi de adet süresinin uzamasına ve kanamasının artmasına yol açar,kanama dan dolayı hastada kansızlık oluşabilir,aynı zamanda karın ağrısı ve rahimde büyümeye ,dolgunluk hissine,mesaneye baskı ve sık idrara çıkma gibi şikayetlere yol açar.

Subseröz miyom

Rahimin dış tabakasından kaynaklanan ve dışa doğru büyüme gösteren miyomlardır,kanama problemine yol açmazlar,daha çok dolgunluk hissi,karın ağrısı, sık idrara çıkma ve kabızlık gibi şikayetlere yol açar.

MİYOM BELİRTİLERİ

Miyomu olan birçok kadının hiçbir semptomu yoktur. Belirtileri olan kadınlarda rahim miyomlarının en sık görülen belirtileri şunlardır:

– Ağır adet kanaması

– Bir haftadan fazla süren adet dönemleri

– Pelvik baskı veya ağrı

– Sık idrara çıkma

– Mesaneyi boşaltma zorluğu

– Kabızlık

– Sırt ağrısı veya bacak ağrıları

– İlişki sırasında ağrı

– Kansızlık

– Düşük ve kısırlık

MİYOM NEDENLERİ

Rahim miyomlarının nedeni bilinmemektedir, ancak araştırma ve klinik deneyimler aşağıdaki faktörlerin neden olabileceğine işaret etmektedir:

Genetik

Genetik faktörlerin miyom gelişimini etkilediği düşünülmektedir.

Hormonlar

Gebelik için hazırlık sırasında her adet döngüsü sırasında uterus astarının gelişimini uyaran iki hormon olan östrojen ve progesteron, miyomların büyümesini arttırıyor gibi görünmektedir. Miyomlar normal rahim kas hücrelerinin olduğundan daha fazla östrojen ve progesteron reseptörü içerir. Miyomlar, hormon üretimindeki düşüş nedeniyle menopozdan sonra küçülme eğilimindedir.

Diğer büyüme faktörleri

Vücudun insülin benzeri büyüme faktörü gibi dokuları korumasına yardımcı olan maddeler, miyom büyümesini etkileyebilir.

Doktorlar rahim miyomlarının uterusun düz kas dokusunda (miyometriyum) bir kök hücreden geliştiğine inanmaktadır. Tek bir hücre art arda bölünür ve sonuçta yakındaki dokudan farklı sert ve kauçuk bir kütle oluşturur.

Fazla kilolu veya obez olmak, miyom riskini arttırır.

Rahim miyomlarının büyüme şekilleri değişkenlik gösterir – yavaş veya hızlı büyüyebilir veya aynı boyutta kalabilirler. Hamilelik sırasında mevcut olan birçok miyom rahim normal boyutuna döndüğü için hamilelikten sonra küçülür veya kaybolur.

MİYOM TEDAVİSİ

Belirtilere yol açmayan, küçük olan veya menopoza yaklaşan bir kadında görülen myomlar sıklıkla tedavi gerektirmez. Ancak, belli yakınmalar ve belirtiler tedavi gerekliliğini işaret edebilir:

– Ağır ya da ağrılı adet dönemleri

– Adetler arasında kanama

– Miyom veya yumurtalık tümörü gibi başka bir tümörün ayrımının yapılamaması

– Miyomun büyümesinde hızlı artış

– Kısırlık

– Kasık ağrısı

Myomlar ilaç veya cerrahi ile tedavi edilebilirler. İlaçlar, gonadotropin salgılayıcı hormon (GnRH) agonistleri gibi, myomları cerrahiye hazırlık için geçici olarak küçültmede ve kanamayı kontrol etmede kullanılabilirler.

GnRH agonistleri, sıcak basmalar, daha fazla terleme eğilimi, vajinal kuruluk ve bazı durumlarda daha yüksek osteoporoz riski dahil olmak üzere menopoza benzer semptomlara neden olabilir.

Miyomektomi

Bu, rahim kas duvarından miyomların çıkarılmasıdır. Hala çocuk sahibi olmak isteyen kadınlara yardımcı olabilir. Büyük miyomları olan veya rahmin belirli bölgelerinde bulunan miyomları olan kadınlar bu ameliyattan yararlanamayabilir.

Endometrial ablasyon

Rahim içindeki astarın çıkarılması, eğer miyomlar rahim iç yüzeyine yakınsa yardımcı olabilir. Endometrial ablasyon miyomları olan bazı kadınlarda histerektomiye etkili bir alternatif olabilir.

Histerektomi

Histerektomi rahmin çıkarılmasıdır. Yumurtalıklar çıkarılabilir veya çıkarılmayabilir.

Bu işlem için, rahim karındaki bir kesiden veya vajinadan çıkartılabilir. Kullanılan yöntem myomların büyüklüğüne bağlıdır. Ağrı duyulmaması için, genel anestezi verilebilir, bu sizi uyutur, yada bölgesel anestezi kullanılabilir, bu vücudunuzun alt tarafındaki duyu hissini ortadan kaldırır. Bu işlemden sonra birkaç gün hastanede kalmanız gerekebilir.

Uterin arter embolizasyonu (BAE)

Rahime giden kan kaynağının kesilmesi miyomu küçültür. Floroskopik X-ışını görüntülemesinin rehberliğinde, bir kateterden herhangi bir fibroide kan sağlayan arterlere bir kimyasal enjekte edilir. Bu yöntem miyomlu kişilerde yüzde 90’a kadar olan semptomları azaltır veya yok eder ancak hamile kadınlar için ve genellikle hala çocuk sahibi olmak isteyenler için uygun değildir.