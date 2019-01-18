Ne yedim, ne içtim kansere ‘dur’ dedim

Efsane gazeteci-yazar Ertuğrul Akbay, "Kansere ‘dur’ dememde zerdeçal ekstresi, kuşburnu çekirdeği, keten tohumu, çörek otu yağı kapsülleri gibi doğal ve katkısız üretilen ürünlerden destek almamın çok yararı oldu" dedi.

Efsane gazeteci-yazar Ertuğrul Akbay kanseri nasıl yendiğini açıklıyor: 3

Bakın!

Öncelikle belirtmek isterim ki…

İnançlı olmazsanız…

Korkudan, endişeden, stresten kurtulamazsanız…

Ne yeseniz, içseniz…

Ne yapsanız…

İsterseniz, konunun uzmanı en ünlü doktorlara gidin…

Bu tür bela! Hastalıklara “dur” diyemezseniz.

Doktorum bana bu hastalığa yakalandığımı söylediğinde…

Aksine her belada olduğu gibi…

Bu belada da bir hayır vardır dedim.

Hiç panik yapmadım.

Aradan 8 yıl geçmesine karşın…

Son zamanlarda…

En sık görülen…

Kan kanseri hastalıklarından biri olan…

Ancak hasta kendine iyi bakarsa…

İlaca ve tedavi görmeye gerek duyulmayan…

“KLL” yani Kronik Lenfositik Lösemi denen…

Bu hastalığın ilerlemesine…

Beslenmeme…

Özel hayatıma kadar…

Kendime her yönden iyi bakarak, hiç meydan vermedim.

Sonunda…

ONUNLA BİRLİKTE YAŞAMAYA ALIŞTIM

Bu hastalık adeta benim kankam oldu.

Öyle ki…

Her yerde…

Yemekte, uykuda…

Sporda…

Seyahatlerde…

Gece gündüz hep birlikteyiz.

Ama dizginleri elimde olduğu için, kıpırdayamıyor…

8 yıl önce nasılsa şimdi de öyle…

Peki nasıl beslendim de…

Bu hastalığın üstesinden geldim.

Öncelikle uykuma,

Sonra da beslenmeme…

Özel hayatıma dikkat ettim.

Sigara, içki içmedim, zaten hiç içmiyordum.

Bilinçli beslenmemin yanı sıra…

Bilinçli spor yaptım.

İnanın!

8 yıl öncesine göre…

Zihin, beden…

Ve diğer yönlerden daha da güçlü oldum.

Öyle ki 25-30 yaşında bile böylesine formda değildim.

Hırsım ve yaptıklarım sayesinde…

Hücrelerim yenilendi…

Bu bela! Hastalık sayesinde yaşlanmaya da “Dur” dedim.

Filozof Paig ne diyor;

“Kaç yaşında olduğunu bilmeseydin, kaç yaşında olurdun?”

Gerçekten öyle…

Yaşımı bilmeyenler…

Beni ilk görenler…

Yaşımı 45'ten fazla söylemiyorlar.

Gelelim şimdi…

Hücrelerimi yenileyip…

Nasıl genç ve güçlü olduğuma…

Ne yiyip, içtiğime…

Öncelikle belirteyim;

Hiç tıka basa…

Midem şişecek kadar yemek yemem.

Genelde günde iki kez sabah ve akşam yerim.

Akşam yemeğini mümkünse 8'den önce…

Ama hafif hazmı kolay şeyler yerim.

Yemek arasında su içmem.

Meyve veya tatlı yersem…

Ya yemekten 1-2 saat önce veya sonra yerim.

Kilom 88 civarında olduğu için…

30 kiloya 1 litre olmak üzere günde 3 litre su içerim.

DOĞAL VE KATKISIZ GIDA DESTEĞİ ALIRIM

Sabah uyandığımda ise ilk işim;

Gününe göre bir veya ikişer adet…

SC (Co2) ekstrasyon yöntemiyle yüzde yüz doğal ve katkısız üretilen…

Zerdeçal ekstresi yağı, kuşburnu çekirdiği yağı ve pirinç kepeği kapsüllerinden aç karnına alırım.

Kahvaltımı ise 100 gramı 300 gram etteki ve 15 yumurta beyazındaki proteine bedel sakız kabağı tohumu…

Ve buğday ruşeym özü ile yapılmış omlet…

Veya menemenle yaparım.

Bunun yanında onar adet ceviz, badem, fındık, zeytin ve salatalık, domates yerim.

Kahvaltımla birlikte 8-10 bardak da çay içerim.

Yediklerimin hazmı kolay olsun diye de… Yemek aralarında olduğu gibi…Kahvaltı arasında da 2-3 adet kişniş yağı kapsülü alırım.

Hücrelerin yenilenmesine yardımcı olduğu için…

Günde 3'er adet…

Sakız kabağı yağı ile buğday ruşeymi yağı kapsüllerinden, günün değişik saatlerinde…

Gene aç karnına alırım.

Çörek otu yağını ise gece yatarken iki adet alırım.

Bunların dışında…

Nar çekirdeği yağı ile keten tohumu yağı kapsüllerinden…

Gene aç karnına birer adet alırım.

NE TÜR YARARLARI VAR?

Ünlü bilim insanlarının araştırmalarına göre özetle;

Zerdeçal ekstresi yağı ile kuşburnu…

Özellikle bu kış günlerinde hastalığa yakalanmamızı önlemeye yardımcı olur. Ayrıca kaslardaki yağlanmayı azaltır. Enerji verir.

Birçok yararının yanı sıra…

Dizlerdeki kireçlenmeyi de önler.

Pirinç kepeği yağı ise kas ve kemik kütlelerini arttırır.

Kemik erimesini önler.

Yüz ve boyuna sürüldüğünde cildi gençleştirir. Kırışıklıkları yok eder.

Sakız kabağı yağı hücreleri yeniler, enerji verir.

Buğday ruşeym yağı, enerji ile birlikte üremeyi arttırır.

MUCİZE YAĞ

Çörek otu yağının ise saymakla bitmeyecek yararlarının yanı sıra…

İnsülin direncini kırdığı için…

Özellikle göbek ve beldeki yağları yok ederek kilo verdirir.

Nar çekirdeği yağı içindeki Punicic asit sayesinde…

Kanser hücrelerinin kendi kendilerini yok etmesine katkısı olur.

Keten tohumu yağı ise birçok yararlarının yanı sıra…

Kansere karşı çok etkilidir.

Öyle ki keten tohumu yağı ile kanseri tedavi ettiği için…

Alman asıllı Dr. Budvig aldığı 6 ödülün yanı sıra Nobel'e de aday gösterilmiştir.

Sakız kabağı tohumu proteini ile buğday ruşeymi özü de…

İçerdiği mineraller, temel besin öğeleri, vitaminler, aminoasitler sayesinde kas kütlelerini arttırır. Tok tuttuğu için de kolay kilo vermeye yarar.

Bilinçli beslenmenin yanı sıra yaptığım bilinçli spor sayesinde…

Kansere “dur” derken yaş aldığım halde… Yaşlanmıyorum.

Bu arada eksi 110 derecedeki soğuk odada da…

Hem hücrelerimi yeniliyorum hem yorulan kaslarımı dinlendiriyorum.

Son söz olarak; Benim gibi yapın… Pes etmeyin… Böylece her zorluğu yenin. Sağlıklı ve genç kalın.

– BİTTİ –