Nijerya’da kolera salgını

Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Adamawa eyaletinde baş gösteren kolera salgını nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Kamu Sağlığı Enstitüsü Adamawa Direktörü Dr. Bwalki Dilli, Adamawa eyaletine bağlı Kuzey Yola, Güney Yola ve Girei bölgelerinde 17 Haziran’dan bu yana 244 kişinin koleraya yakalandığını belirtti.

Hastalığa yakalananlardan şimdiye kadar 3 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Dalili, hastalığın görüldüğü bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının yapıldığını kaydetti.

Dalili, kolera salgının diğer bölgelere sıçramaması için önlemler almaya başladıklarını ifade ederek, “Şu anda çalışmalar için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) gibi kuruluşlardan yardım alıyoruz.” dedi.

Nijerya’da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili bir biçimde yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo, ishal ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

AA