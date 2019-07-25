Nöral terapi tedavi nedir?

Nöral terapi, otonom sinir sisteminin lokal bozukluklarını teşhis ve tedavi eden tıbbi bir yaklaşımdır. Parazit alanları adı verilen rahatsızlık odakları elektrofizyolojik olarak kararsızdır ve otonom sinir sisteminin tepki verdiği anormal nörolojik sinyaller yayar.

Nöral terapi, iyileşmeyi teşvik eden bir enjeksiyon tedavisidir. Avrupa’da 1900’lerin başlarında geliştirilen sinir terapisinin kullanımı artmaya devam etti. Özellikle iyi eğitimli bir doktor tarafından uygulandığında, kronik ağrı için etkili bir tedavi yöntemidir. Nöral terapi ayrıca, ligamanların, tendonların ve eklemlerin iyileşmesini teşvik eden bir tedavi olan proloterapi ile kullanım için harika bir tamamlayıcı prosedürdür.

Kronik ağrı toplumumuzda sadece yaygınlığı nedeniyle değil, aynı zamanda kronik ağrı çeken hastalar için etkili bir terapinin genel eksikliği nedeniyle de büyük bir sorundur. Bu tedavi, otonom sinir sisteminin işlevsizliğini gidermek için tasarlanmıştır. Otonom sinir sistemi, vücudun “otomatik” işlevlerinden sorumlu olan kısmıdır.

Otonom Sinir Sistemi (ANS) nedir?

Sinir tedavisini anlamak için, otonom sinir sisteminin (ANS) ne olduğunu anlamak önemlidir. Beynin dışına çıktıktan sonra, sinir sistemi iki temel bölüme sahiptir: somatik (gönüllü) sinir sistemi ve otonomik (istemsiz) sinir sistemi. Somatik ya da gönüllü sinir sistemi çoğu insanın aşina olduğu bölümdür çünkü yürüme, konuşma ve uzuvların hareketleri gibi gönüllü hareketleri kontrol eder. Otonomik (istemsiz) sinir sistemi ise bağışıklık fonksiyonu, kan basıncı ve dolaşım, hormonlar, sindirim, vücut ısısı, kalp atış hızı, solunum, idrar yapma, cinsel fonksiyon, adet ve diğer otomatik vücut gibi iç vücut fonksiyonlarını düzenler. ANS yaralanırsa, bu dahili fonksiyonlar optimum seviyelerde performans göstermez ve sonuçta hastalık ve kronik ağrıya neden olur.

Nöral terapi nasıl etki eder?

Nöral terapinin nasıl ve neden işe yaradığına dair birkaç teori vardır. Sinir hücresi fizyolojisinin kısa bir incelemesi ile daha iyi anlaşılabilir. Normal istirahat sinir hücreleri, hücrenin içindeki ve hücrenin dışındaki elektrik yükleri arasındaki fark olan bir “dinlenme zarı potansiyeline” sahiptir. Dinlenme sırasında sağlıklı bir sinir hücresi, sinir impulsları oluşturmaz. Hücreye bir uyarıcı varsa, zar istirahat potansiyeli düşer. Ameliyat veya travma nedeniyle hasar görmüş bir sinir hücresinde, istirahat zarı potansiyeli kronik olarak düşüktür. Bu, sinirin çok daha az bir uyaranla bir sinir impulsunu ateşleyeceği anlamına gelir.

Lokal anestezikler için etki mekanizmasıyla ilgili farklı teoriler mevcut olsa da, bu maddelerin istirahat membran potansiyelini arttırdığı ve sinirlerin daha fazla uyarıcılarla bile sinir impulsunu ateşlemesinin daha az muhtemel hale getirildiği iyi bilinmektedir. Düşük eşik, kronik düşük dereceli uyarma, bozulmuş hücre içi metabolizma ve iyon değişimi ve normal bir dinlenme potansiyelinin sürdürülememesi ve kronik nörofizyolojik dengesizlikle sonuçlanan kalıcı yetersizlik yaratır. İyon pompalarının hücre duvarı etrafına lokal anestezi tekrar tekrar sızmasıyla, aşamalı olarak normal aktiviteye devam ettiği ve nihayetinde otonom sinir sisteminin tekrar düzgün çalışmaya başlaması sağlanabilir.

Nöral terapide kullanılan ilaçlar nelerdir?

Nöral terapi; lokal anestezikler, genellikle prokain veya lidokain ve bazen alerji sorunlarıyla karşılaşılırsa karbokain ile yapılır. Bu anestezikler asla epinefrin içermemelidir. Yüzeysel infiltrasyon (izler) için kullandığım standart çözelti, pH’ı tamponlamak ve sodyum bikarbonat isteğe bağlı olmasına rağmen enjeksiyonun ağrısını azaltmak için az miktarda sodyum bikarbonat ile% 1 prokain veya% 1 lidokaindir.

Nöral terapi hangi alanlarda kullanılır?

Nöral terapi, sırt ağrıları veya diğer tedavilere cevap vermeyen diğer kronik eklem ağrıları dahil olmak üzere herhangi bir kas-iskelet sistemi ağrısı şikayeti için potansiyel olarak faydalıdır. Ağrılı, hassas veya keloid izler özellikle duyarlıdır. Kronik pelvik ağrı, dismenore ve adet düzensizlikleri gibi nöral tedaviye sıklıkla yanıt verir. “Bölgesel ağrı sendromları” olarak adlandırılanlar sıklıkla otonomik disfonksiyona sekonderdir ve yakında başlarsa nöral tedaviyle tedaviye uygundur. Trigeminal nevralji, diş enfeksiyonlarının tedavisi ile birleştirildiğinde etkili bir şekilde tedavi edilebilir. Nöral terapinin kullanıldığı koşullar akut ve kronik ağrı (farklı kökenlerin baş ağrıları dahil), inflamatuar etkiler, zayıf dolaşım, kesintiye uğramış müdahale alanlarının neden olduğu çoklu romatizma rahatsızlıkları (romatizma gibi), motor sistem hastalıkları (siyatik, artritik eklem koşulları, omuz veya kol sendromu), prostat, kadın, alerji, böbrek gibi iç hastalıklar ve iyileşmeye yardımcı olduğu spor yaralanmalarıdır.

Nöral tedavi türleri nelerdir?

Üç tür nöral terapi tedavisi vardır:

Segmental terapi: Bu, hatalı çalışan derin otonom sinir sistemi yapılarının kutanöz kollarının intrakutan enjeksiyonlarını içerir. Bu deri enjeksiyonları, derin sinirlerin işlevini dolaylı olarak düzelterek çalışır. Uygulayıcı bu enjeksiyonları nereye koyacağını bilmesi için birçok vücut organı için bu kutanöz dalların konumlarının çizelgeleri vardır.

Yara izi enjeksiyonu: Skarlar sıklıkla disfonksiyonel sinir dokusunun bölgeleridir. Skarların lokal anestezi ile doğrudan enjekte edilmesinin, sadece zarar görmüş sinir hücrelerinin fonksiyonunun eski haline getirilmesine yardımcı olduğu düşünülmez, aynı zamanda skarın diğer normal dokulardaki mekanik “çekme”sini azaltmada ikincil bir yararı vardır. Örneğin, bir hastanın sternumunda açık kalp ameliyatından edinilen büyük bir yara izi, torasik omurganın üzerine doğal olmayan bir baskı uygulayarak bel ağrısına neden olabilir. Skar içine yapılan enjeksiyonlar yumuşatır ve çekme işlemini azaltır.

Nöral terapi kimler için uygundur?

Nöral terapi bir ağrı tedavisidir. Aynı zamanda, vücuttaki hücreler ve dokular, yani otonom sinir sistemi üzerindeki uyarıcı ve düzenleyici etkisiyle iyileşmeyi sağlayan hastalıkların nedeni için yerel bir enjeksiyon yöntemidir. Çocuklar ve yaşlılar dahil her yaştan hastaya nöral tedavi uygulanabilir. Bilinen bir yan etkisi yoktur.

Nöral terapi hangi hastalıklarda kullanır:

Eklem hastalıkları (menisküs, eklemde sıvı azalması, ödem tedavisi)

Boyun, sırt ve bel ağrısı gibi kas ağrısının tedavisi

Kalsifikasyon nedeniyle oluşan eklem hasarı durumlarında (özellikle kardiyak veya nörolojik nedenlerle ameliyat edilemeyen hastalarda)

Bel ve boyun fıtıklarında ağrıyı gidermek

Topuk mahmuzları

El ve ayak bileği burkulmasından kaynaklanan ağrı

Akut ve kronik spor yaralanmaları

Kas ve eklem ağrısı

Tekrarlayan baş, boyun ve sırt ağrısı

Diyabetik ayak yaraları

Vücuttaki toksinler

Bursan iltihaplanması

Chondromalacia