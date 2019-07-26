Beyin, omurilik ve sinirler sinir sistemini oluşturur. Birlikte vücudun tüm çalışmalarını kontrol ederler. Sinir sisteminizin bir kısmında bir şeyler ters gittiğinde, hareket etme, konuşma, yutma, nefes alma veya öğrenme konusunda sorun yaşayabilirsiniz. Yaşanan bu sorunların nedenlerini, teşhisini ve tedavisini gerçekleştiren nöroloji nedir? Hangi hastalıklara bakar? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

NÖROLOJİ NEDİR?

Nöroloji, beyin, kan damarları, kaslar ve sinirleri içeren sinir sistemi bozuklukları ile ilgilenen tıbbın dalıdır. Nöroloji terimi iki kelimeden oluşur: “sinir” anlamına gelen “nöron” ve “çalışma” anlamına gelen “logia”. Nörolojinin ana alanları: otonom, merkezi ve periferik sinir sistemleridir.

Nöroloji alanında çalışan hekime nörolog adı verilir.

NÖROLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

– Baş ağrıları

– Baş dönmeleri

– Unutkanlık ve unutkanlığa neden olan hastalıklar (Alzheimer, frontotemporal demans)

– Huntington hastalığı ve kas distrofisi gibi hatalı genlerin neden olduğu hastalıklar

– İnme (Beyin felci)

– Spina bifida gibi sinir sisteminin gelişimi ile ilgili problemler

– Epilepsi (Sara)

– Parkinson Hastalığı

– MS (Multiple Skleroz)

– Polinöropatiler

– Hareket bozuklukları (Ellerde titreme, diskinezi vb.)

– Kas hastalıkları (Duschenne-Becker, Muskuler Distrofi)

– ALS

– Menenjit gibi enfeksiyonlar

– Omurilik ve beyin yaralanmaları

– Myestenia Gravis

– Poliomyelit (Çocuk felci)

– Periferik nöropati

– Uyku bozuklukları

– Beyin tümörleri

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