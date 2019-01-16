Gebelik ve obezite hakkında açıklama yapan Obezite ve metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gürdal Ören, "Obezite arttıkça doğurganlık azalıyor. Üstelik sadece kadınlar için değil, erkekler için de aynı durum söz konusu" dedi.

Obezite ve metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gürdal Ören, gebelik ve obezite hakkında açıklama yaptı. Anne olmanın kilo engeline takılabileceğini söyleyen Op. Dr. Ören, “Yıllar boyunca şişman olmakla doğurganlık arasında bir bağ kurmaya çalışan araştırmacılar bir sonuca ulaştı. Obezite arttıkça doğurganlık azalıyor. Üstelik sadece kadınlar için değil, erkekler için de aynı durum söz konusu. Yani obez olan kişilerin de doğum yapma veya çocuk sahibi olma ihtimalleri var. Ancak ne yazık ki normal kilolu birinden daha az” dedi.

Op. Dr. Gürdal Ören, normal kilolu kişinin gebeliği ile obez bir kişinin gebeliği karşılaştırdığında obez anne adaylarının, normal kilodaki annelere göre; depresyon, gestasyonel diyabet (Hamilelik şekeri), pre-eklampsi (Gebelik zehirlenmesi), sezaryen ile acil doğum, doğum sonrası kanama, genital sistem enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, yara enfeksiyonu, doğum ağırlığı yüksek bebek ve rahim içi ölüm gibi problemlerle karşılaşma oranları daha yüksek olduğunu açıkladı.

Diyet denemelerinde başarısız olup obezite cerrahisi geçiren annelerde ise hamilelik ve doğumun, bu ameliyatı olmayan obez kadınlardan çok daha güvenli olduğunu belirten Op. Dr. Gürdal Ören, “Öncelikle polikistik over sendromu, adet düzensizliği, hormonal problemler ver hatta kısırlık gibi sağlık sorunlarında ciddi anlamda iyileşmeler sağlanır” ifadelerini kullandı.

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Op. Dr. Gürdal Ören, ameliyat sonrası gebelikte ise; “Yüksek tansiyon gelişme riski azalır. Gebelikte diyabet riski daha düşüktür. Çocuğun gelecekte obez olma olasılığı daha düşüktür. Çocuğun kalp hastalıkları riskini daha azdır. Gebelik şekeri olma oranı daha düşüktür. Annenin doğum sonrası kilo vermeleri daha kolaydır ve bu süreçte iyi bir beslenme alışkanlığı kazanan annenin yemek tercihleri de daha sağlıklı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Obez bireylerde potansiyel olan hastalıklardan hipertansiyon, kalp hastalıkları, mide rahatsızlıkları, insülin direnci gibi durumların da ortaya çıkma ve gebeliği olumsuz etkileme oranları daha düşük olduğunu bildiren Op. Dr. Ören, “Ameliyat sonrası gebelik ilk yıl önerilmemektedir. Birçok obezite cerrahisi prosedüründe, hastanın en büyük kilo kaybını yaşadığı zamandır ve mide hacmi kısıtlı olduğu için vücudun beslenme gereksinimlerini karşılamak için en zor dönemdir. Yani anne adayı kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar beslenmeye ortalama birinci yıl sonunda ulaşır. Erken dönem gebelikler bebek ve anne sağlığı için vitamin-mineral ve diğer besin öğelerinin yetersizliği bakımından risklidir. Her baba sağlıklı bir çocuğu olsun ister, her anne de sağlıklı bir gebelik ve sağlıklı nesiller düşler. Bunun için aileler önce kişisel sağlıklarını düzeltmekle işe başlamalıdırlar, çünkü iyi gebelik planlı olmalıdır” dedi.

İHA