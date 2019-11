Obezite neden Japonya’da daha az görülüyor?

Bir toplumda obezite görülme oranının kontrol altında olması, çocukluktan itibaren öğrenilen beslenme kültürünün nitelikli olmasına bağlı. Bu konuda da Japonlar tüm dünyaya önemli örnekler sunuyor. Çünkü tüm dünyada obezite hızla yükselirken Japonya hala yüzde 3 ile obezitenin en az görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda medyada sürekli Japonların çocuklarına kahvaltıda en az iki yumurta yedirdiklerine dair haberler dolaşmaya başladı. Hatta bazı doktorlar, diyetisyenler televizyonda çıkıp bunu anlattılar.

“Yaptığım araştırmalar sonucu bunun doğru olmadığını görsem de en iyi kanıt için bir Japon diyetisyenle bir araya gelme kararı aldım. Kişilerin nasıl olup bilmedikleri konular hakkında bu kadar emin konuştuklarına ve insanları yanlış yönlendirdiklerine inanamıyorum.” şeklinde konuşan Üstay, Amerika'da Beslenme ve Diyetetik Akademisi'nin konferansına katıldığında, New York'ta yaşayan Japon bir diyetisyene beslenme alışkanlıklarını sordu.

ÇOCUKLAR KAHVALTIDA EN AZ İKİ YUMURTA MI YİYOR?

Miyashita, “Kesinlikle öyle bir şey yok.” diyor. Kahvaltının Japonlar için en kuvvetli öğün olduğunu öğrendim. Kahvaltı menülerinde ise şunlar var; buharda pişirilmiş pirinç, miso çorbası ve natto (soya fasulyesi turşusu üzerine kırılmış bir adet çiğ yumurta). Ayrıca soya fasulyesi turşusunu da probiyotik açısından zengin olduğu için her sabah yiyorlar. Miyashita bu turşunun üzerine çiğ yumurta kırarak yediklerini de belirtti.

ÇOCUKLAR ÖĞLE YEMEĞİNDE NE YİYOR?

Miyashita bana okullarda yenen öğle yemeklerinin diyetisyenler tarafından hazırlandığını söyledi ve şunları ekledi “Yemekler 12:00'de yenilir ve çocuklar yemeklerini yemeden önce beyaz önlük giyer ve saçlarını bone içine saklarlar. Tabakların belli bir boyutu vardır ve tabak ana yemek, pilav ve meyve olarak bölümlere ayrılır. Meyve her gün verilmez. Ayda bir de dondurma olur. Bizim genel diyetimizde tatlılara fazla yer yoktur. Fakat her öğlen yemeğinden sonra çocuklar muhakkak bir bardak süt içmek zorundadırlar. Eskiden bu kadar bilinmediği için süt alerjisi, intoleransı olsun olmasın her çocuk zorla süt içirilirdi. Şimdi bu konularda daha hassas davranıyorlar. Ama öğlen yemeklerinden sonra muhakkak bir bardak süt zorunluluğu vardır. Bir de herkes tabağındakini bitirmek zorundadır. Japonya'da yemek ziyan etmemek çok önem verdiğimiz ve hassas olduğumuz bir konudur.”

ÇOCUKLAR KENDİ YEMEKLERİNİ KENDİLERİ Mİ YAPIYOR?

Türkiye’de Japon yeme kültürüyle aktarılan bilgilerden biri de çocukların kendi yemeklerini kendilerinin yaptığıdır. Ancak meslektaşım kesinlikle bunun doğru olmadığını söylüyor. Japonya’da çocuklar okul öncesi yaşlarından itibaren beslenme eğitimi alıyorlar ve evde anneleriyle birlikte küçük yaştan itibaren yemek pişirmeye başlıyorlar, tüm hayatları boyunca da sağlıklı beslenmeye önem veriyorlar. Bir de öğlen okulda her yemekten sonra öğrenciler beyaz önlüklerini giyip kafalarına bone takıp kendi bulaşıklarını yıkıyor ve yemek yediklerini alanı temizliyorlar.

Her zaman saat 15:00'da ara öğün yiyorlar ve bunların tabakta servis yapılması zorunlu. Meyve bile olsa tabakta veriliyor. Hatta diyelim kırk yılın başında evde çocuklarına cips vereceklerse bile, paketten çıkarılıp tabakta servis ediliyor. Onlar için sunum çok önemli.

“OTOBÜSTE, YOLDA YEMEK YİYEN İNSANLAR GÖREMEZSİNİZ”

Miyashita, kadınların iş dünyasına girmesiyle beraber aile olarak çok sık yemek yenilemediğini söyledi. Ama yine de bu kültürü devam ettirmeye çalıştıklarını da belirtti. Pilavı her öğün tüketirken akşam yemeklerinde bunun yanına bir de ana yemek yapılıyor. Kırmızı eti tüketiyorlar ama taze balığı etten daha fazla yiyorlar. Japonlar akşam 21:00'dan önce akşam yemeklerini yemiş oluyor ve geç saatlerde yemek yemiyorlar. Ayrıca kesinlikle toplum içinde ellerine yemek alıp yemiyorlar, mutlaka bir yerde oturarak yiyorlar. Yani Japonya’da metroda, otobüste veya yolda yemek yiyen insanlar göremezsiniz. Miyashita, son zamanlarda yeni nesilde bu durumun biraz değiştiğini de sözlerine ekledi. Ayrıca yeni nesilde fast food tüketiminin de arttığını ve bunun önüne geçmek istediklerini söyledi.

OBEZİTE ORANI NEDEN DÜŞÜK?

Japonlar kilo konusunda çok hassaslar. 10-15 sene önce Japonya ileride başına gelebilecekleri öngörebildiğinden yeni düzenlemeler getirdi. Yaşlı nüfusun ve çocuk yapmayanların sayısı artınca, kilo sorununa çözüm getirilmediğinde yaşlı ve kilolu nüfusun artacağı öngörüldü. Bu durumda da hem iş/çalışma anlamında verimlilikleri düşecek, hem de sağlık açısından çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşacaktı.