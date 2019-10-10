Ödem, sıvı tutulmasının neden olduğu şişliktir. Bu durum genellikle ayaklarınızda, bacaklarınızda veya ayak bileklerinde görülür. Ancak, ellerinizde, yüzünüzde veya vücudun herhangi bir yerinde de olabilir. Tedavi nedene bağlı olarak değişir. Peki, Ödem için hangi bölüme/doktora gidilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

ÖDEM HAKKINDA

Ödem vücudunuzun dokularında sıkışan aşırı sıvı nedeniyle şişmesidir. Ödem vücudunuzun herhangi bir bölümünü etkilese de, ellerinizde, kollarınızda, ayaklarınızda, ayak bilekleriniz ve bacaklarınızda daha fazla fark edebilirsiniz.

Ödem ilaç, hamilelik veya genellikle konjestif kalp yetmezliği, böbrek hastalığı veya karaciğer sirozu gibi altta yatan bir hastalığın sonucu olabilir.

ÖDEM NEDENLERİ

Ödem, vücudunuzdaki küçük kan damarlarının (kılcal damarlar) sıvı sızdırmasıyla oluşur. Sıvı, çevresindeki dokularda birikir ve şişmeye neden olur.

Hafif ödem vakaları şunlardan kaynaklanabilir:

– Çok uzun süre aynı pozisyonda oturmak veya kalmak

– Çok fazla tuzlu yiyecek yemek

– Adet öncesi belirtileri ve semptomları

– Hamile olmak



Ödem ayrıca aşağıdakiler de dahil olmak üzere bazı ilaçların bir yan etkisi olabilir:

– Yüksek tansiyon ilaçları

– Nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar

– Steroid ilaçlar

– Östrojenler

– Tiazolidinedionlar adı verilen belirli diyabet ilaçları

Bununla birlikte, bazı durumlarda ödem, daha ciddi bir tıbbi durumun işareti olabilir. Bunlar:

– Konjestif kalp yetmezliği

– Siroz

– Böbrek hastalığı

– Böbrek hasarı

– Bacak damarlarının zayıflığı ve hasarı

– Lenfatik sistem yetersizliği

– Uzun süreli ağır protein eksikliği

ÖDEM İÇİN HANGİ BÖLÜME/DOKTORA GİDİLİR?

Doktorunuzun ödeminizin nedenini tanımlaması ve böylece doğru şekilde tedavi edilebilmesi önemlidir. Geçici ödem, tuz alımını azaltarak ve otururken bacaklarınızı yukarıda tutarak iyileştirilebilir. Bunun dışında herhangi bir hastalığa bağlı olsun ya da olmasın, vücudunuzun herhangi bir noktasında meydana gelen ödem için hastanelerin Dâhiliye ya da Nefroloji polikliniklerine başvurabilirsiniz.