Ödem genellikle yavaş başlar, ancak başlangıçta ani olabilir. Bu yaygın bir sorundur, ancak ciddi bir durumun işareti de olabilir. Peki, Ödem nedir? Ödem belirtileri nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

ÖDEM NEDİR?

Ödem vücudun dokularda sıkışan aşırı sıvı nedeniyle şişmesidir. Ödem vücudun herhangi bir bölümünü etkilese de, en sık ciltte, özellikle ellerde, kollarda, ayak bileklerinde, bacaklarda ve ayaklarda görülür. Ancak kasları, bağırsakları, ciğerleri, gözleri ve beyni de etkileyebilir.

ÖDEM BELİRTİLERİ NELERDİR?

– Dokularda, özellikle kol ve bacaklarda, cilt altında ortaya çıkan şişlik

– Ciltte gerginlik ve parlama

– Şişlik olan bölgelere birkaç saniye baskı yapılıp bırakıldıktan çukurluk oluşması

– Karın bölgesinde aşırı büyüme

Ayrıca aşağıdaki şikayetlerden bir ya da birkaç tanesi varsa hemen acil yardım istenmelidir:

– Nefes darlığı

– Solunum güçlüğü

– Göğüs ağrısı