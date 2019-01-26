Öksürük ne kadar zamanda geçer? Öksürük kesme yolları neler?

Kış etkisini sürdürmeye devam ederken birçok kişi öksürük konusundan şikayetçi. Öksürük özellikle kış aylarında sık sık karşılaşılan ve hayat kalitesini düşüren bir durum. Öksürük nasıl geçer ve öksürük tedavisinde ne gibi yollar uygulanır soruları, öksürük derdinden muzdarip kişiler tarafından merak ediliyor. İşte öksürük konusunda merak edilen ayrıntılar…

ÖKSÜRÜĞÜNÜZÜN SEBEBİ ZATÜRE İSE DİKKAT!

Zatüre( pnömoni), akciğer dokusunun iltihabıdır. Yaş ve hastaların diğer hastalıkları ile beraberlik gösterdiğinde ölümcül sonuçlar doğurabilir. Düşmeyen ateş, sırt ağrısı, balgamlı öksürük, hırıltılı solunum ve halsizlik şikâyetleri olan ve özellikle ek hastalıkları olan tüm hastalar en yakın göğüs hastalıklarına başvurmalıdır.

ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ

Viral bir enfeksiyonun neden olduğu öksürüğü tedavi etmenin en iyi yolu, bağışıklık sisteminin onunla başa çıkmasına izin vermektir. Genellikle, bu tür öksürükler kendi başlarına ortaya çıkar.

Bir doktor öksürüğü tedavi ediyorsa, nedenine odaklanacaktır; örneğin, bir ACE inhibitörüne bağlıysa, kesilebilir.

Kodein, dekstrometorfan ve diğer öksürük baskılayıcılar genellikle öksürüğü olan kişiler tarafından kullanılır.

Bununla birlikte, öksürük ilaçları hakkında çok fazla araştırma yoktur ve bunların semptomları ne kadar azaltabileceği bilinmemektedir.

ÖKSÜRÜK NE KADAR SÜREDE GEÇER?

Doktor öksürüğün soğuk algınlığı veya gripten kaynaklandığına karar verirse, genel tavsiye dinlenmek, bol sıvı tüketmek ve öksürüğün geçmesini beklemek olacaktır. Vakaların çoğunda, bu tarz öksürük 1-2 haftada iyileşir.