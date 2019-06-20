Öldü diye getirildi, yapay akciğer sayesinde hayata döndü

Esenler’de yaşayan yaşayan Kadir (18) ve Emir Eriş (16) isimli iki kardeş, bir aracın içerisinde çakmak gazı nedeniyle çıkan yangında mahsur kaldı. Aracın kapılarının kilitli olması nedeniyle araçtan çıkamayan iki kardeş uzun süre araç içerisinde kaldı. Vücutlarında ağır yanıklar oluşan ve yoğun dumana maruz kalan iki kardeş daha sonra araç içerisinde çıkarılarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda yüzde 80 yanıkla ve öldü diye hastaneye getirilen kardeşler Hastanede bulunan doktorların yoğun çabaları sonucu 3 buçuk ayın sonunda hayata döndürüldü.

YAPAY AKCİĞER SAYESİNDE HAYATA DÖNDÜ

Kardeşlerden Kadir, vücudunda bulunan yanıkların haricinde bir de akciğer sorunlarıyla boğuşmaya başladı. 7. Günde akciğerleri iflas eden talihsiz genç için umutlar tükenmek üzereyken doktorlar son çare olarak yapay Akciğer cihazını kullandı. 3 günlük yoğun bir tedavinin ardından değerleri normale dönen Kadir daha sonra cihazdan çıkarılarak tedavisine devam edildi. 3 buçuk ayın sonunda konuşmaya başlayan ve yoğun bakımdan servise alınan genç şimdi öldü diye getirildiği hastaneden taburcu olmak için gün sayıyor.

S.B.Ü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık merkezi sorumlu Hekimi Prof. Dr. Mustafa Turan hastanın çok ağır bir şekilde ve çareler tükenmek üzereyken kendilerine geldiğini ve 3 buçuk aylık bir yoğun bir tedavi sürecinin ardından hastanın şimdi taburcu olacak duruma geldiğini belirterek “Bu çocuklar arabanın içinde mahsur kalıyor ve çakmak gazı nedeniyle yangın çıkıyor. Araba kilitlendikten sonra da dışarı çıkamıyorlar ve uzun süre aracın içerisinde mahsur kalıyorlar. Akabinde de dışarı çıkana kadar da ağır bir akciğer yanması ve dış yanıklarla bize getirildiler. Biz tabi hızlı bir şekilde dış yanıklarını toparlatmaya çalıştık. Ama akciğer yanığının ileride daha kötü bir senaryoya yol açacağını tahmin ediyorduk. Dış yanıkları tedavi edilme eğilimindeydi ama 7. Günde akciğer yanıkları öne çıkmaya başladı. Akciğer ağır bir zatürre geçirmeye başladı. Bu sefer de akciğer görevini yapamamaya başladı. Bu süreçte de 11. Günde akciğer artık tamamen iflas konumda ve diğer organları da etkileyecek bir senaryoya kayıyorduk. Bu durumda ise artık çareler tükenmek üzereydi. Devletimizin üst düzey olanakları sayesinde ve kalp damar cerrahımız, anestezi uzmanlarımız ve yoğun bakım uzmanlarımızın destekleriyle birlikte yapay akciğer desteğini kullandık. O dönemde hem akciğerlerin vücuda temiz kan verilmesi sağlandı hem de akciğerin düzelmesi sağlandı. Daha sonra antibiyotik tedavisine sonuç verdi hasta ve o cihazlardan çıkardık ve hastayı tekrar düzelme sürecine getirdik. Ekibimizin yoğun çabası sonucu taburcu durumuna getirdik çocuklarımızı” diye konuştu.

Çocukların kendilerine geldiğinde sadece yanıklarının olmadığını bir de akciğer sorunu yaşadıklarını belirten Yanık Merkezi Yoğun Bakım doktoru Op. Dr. Evrim Bekan Özdemir ve Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Kaan Altunyuva “Çocuklar bize geldiğinde hasar fazlaydı. Ama daha sonrasında sadece inhalasyon zemininde gelişen bir zatürre gerçekleşti. Bir akciğer yetmezliği söz konusu oldu. Akciğer yetmezliği sonucunda hastaya ekmo cihazını uyguladık. 3 günlük bir yapay akciğer uygulamasından sonra da cihazdan umduğumuzdan daha iyi bir şekilde ayrılma süreci yaşadık” şeklinde konuştu.

KORKU VE ENDİŞE YERİNİ SEVİNCE BIRAKTI

Uzun bir süreç yaşadıklarını belirten anne Nesrin Eriş iki çocuğu için çok korktuğunu belirterek “Çok zor ve uzun bir süreçti çok korktuk ama doktorlarımız çabaları sayesinde evladımız iyileşti. İki aydır yoğun bakımdayız hep korku ve endişe vardı ama sonu çok güzel oldu. Kardeşi iyi durumda o taburcu oldu kadir de inşallah yakın zamanda taburcu olacak. Allah doktorlarımızdan razı olsun” ifadelerini kullandı.

Güçlükle konuşan Kadir Eriş ise çok zor bir süreç yaşadığını anlattı.

İSTANBUL’DA İKİ YANIK ÜNİTESİ VAR

S.B.Ü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğu dünya standartlarında bir yanık ünitesine sahip olduklarını vurgulayarak “İstanbul da iki yanık ünitesi var biz Marmara bölgesi Avrupa yakasında bulunan tek merkeziz ve hakikaten etkili bir merkeziz. Yanık merkezimiz dünya standartlarında hizmet veriyoruz. Yoğun bakımımız var, tek kişilik odalarımız ve iki ameliyathanemiz var. 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Ama yanık çok acil bir olay bu yanıklara anında müdahale etmek gerekiyor. Yatak kapasitemiz sınırlı olduğundan dolayı bazen bunlara anında müdahale edemiyoruz ne yazık ki. En son sizin gördüğünü iki hastamız var bunlar iki kardeş ve yüzde 80 yanıkla bize öldü diye getirildiler. 3 buçuk ay sonra konuşabilecek hale geldiler bu bizim için çok büyük mutluluk. Devletimize çok teşekkür etmeliyiz bize bu alt yapıyı sağladıkları için ama bu merkezlerin artması gerekiyor” diye konuştu.

İHA

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