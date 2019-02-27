Çocukluk çağlarındaki orta kulakta sıvı birikmesi durumu KBB literatüründe en sık SOM (seröz otitis media), veya en doğru şekliyle EOM (efüzyonlu otitis media) olarak adlandırılır. Peki, orta kulakta sıvı birikimi nedir? Orta kulakta sıvı birikimi nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

ORTA KULAKTA SIVI BİRİKİMİ NEDİR?

Normalde orta kulakta az miktarda sıvı üretilir. Bu sıvı genellikle kulaktan, orta kulağı burnun arkasına bağlayan östaki borusundan akar.

Orta kulakta sıvı birikimi, kulak zarı arkasındaki alanda sıvı biriktiğinde ortaya çıkar. Bu sıvı çocuklarda sorunlara neden olabilir. Bu duruma orta kulak efüzyonu, efüzyonlu otitis media veya seröz otitis media denir.

Bu durum genellikle ağrıya neden olmaz. En sık kulak enfeksiyonundan (otitis media) sonra meydana gelir, ancak önceki bir enfeksiyon olmadan da olabilir. Kendi kendine iyileşme eğilimindedir, ancak çocuğunuzun belirli belirtileri varsa, o zaman bir doktora görünmeniz gerekecektir.

ORTA KULAKTA SIVI BİRİKİMİ NEDENLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

Nedenleri şunlardır:

– Östaki borusunun tıkanması

– Soğuk algınlığı

– Kulak enfeksiyonu (otitis media)

– Yarık dudak

Çocukların yaklaşık % 10’unda enfeksiyon bulaştıktan 3 ay sonra kulakta sıvı kalır.

Risk faktörleri şunları içerir:

– Sık kulak enfeksiyonları

– Sık soğuk algınlığı

– Yarık damak

ORTA KULAKTA SIVI BİRİKİMİ BELİRTİLERİ

Çocuğunuzun belirli semptomları varsa, doktor tarafından muayene edilmesi gerekir. Belirtiler şunları içerir:

– İşitme sorunları

– Tepki verme veya dikkatsizlik

– Yavaş öğrenme

– Kulağı çekme veya çekiştirme

– Boğuk sesler

ORTA KULAKTA SIVI BİRİKİMİ TEDAVİSİ

Bu durum en sık 4-6 hafta içinde kendi kendine düzelir. Çocuğunuzun ayrıca bir üst solunum yolu enfeksiyonu olmadıkça, antibiyotiklere gerek yoktur.

Durum 2 veya 3 aydan uzun sürerse, çocuğunuzun kulaklarına tüp takılması gerekebilir. Bu işlem genel anestezi altında yapılır. Bir cerrah, sıvı tahliyesine yardımcı olmak için kulak zarı içine küçük bir drenaj tüpü yerleştirir.

Çoğu zaman kulaklardaki sıvı kendiliğinden geçer. Çocuğunuz büyüdükçe, östaki borusu da büyür; bu, sıvının kulaktan akacak daha fazla alana sahip olacağı anlamına gelir.