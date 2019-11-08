Çoğu kişi genel olarak diş hekimlerini sık sık diş temizliği için ya da çürükler ve diş eti hastalıkları gibi komplikasyonları önlemek için ziyaret eder. Bununla birlikte, diş hekimliği geniş bir alandır ve bazı hastaların bir ortodontist ile takip ve tedavi edilmesi gerekebilir. Peki, Ortodonti nedir? Hangi hastalıklara bakar? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

ORTODONTİ NEDİR?

Uyumsuz ve çapraşık dişlerin uyum ilişkilerini teşhis ve kontrol eden, bu durumu önlemeye çalışan ve tedavisini yapan diş hekimliği branşının uzmanlık dalıdır.

ORTODONTİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Diş hekimleri, bir hastanın diş geçmişine bakarak, dişlerinin alçı modelini alarak ve / veya dişlerinin röntgenine bakarak ortodontik çalışma gerektirip gerekmediğini söyleyebilir. Bir diş hekimi ortodontik çalışmaya gerek olduğunu söylediğinde, size gereksinimlerinize en uygun tedavi planını sağlayabilecek bir ortodontiste yönlendirebilir.

Bir ortodonti uzmanı;

– Dişlerinde yamukluk ya da çarpıklık gibi şekil bozuklukları,

– Çenede doğuştan ve sonradan meydana gelen şekil ve kapanış bozuklukları, çene kırıkları,

– Çenedeki doğuştan gelen veya sonradan parmak emme ya da yanlış biberon dolayısıyla meydana gelen yapısal bozukluklar,

– Alt veya üst çene kaynaklı çene seviye farklılıkları,

– Çene travmaları ve çene kisti problemlerini tedavi eder.

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