Kas ve iskelet sistemi hastalıkları üzerine çalışan Ortopedi ve Travmatoloji hakkında merak edilenler haberimizde… Ortopedi ve Travmatoloji nedir? Hangi hastalıklara bakar? İşte cevapları…

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ NEDİR?

Ortopedi ve Travmatoloji; Kas iskelet sistemi hastalıkları, travma yaralanmaları, el, omuz, dirsek, diz rahatsızlıklarının tanı ve tedavilerini gerçekleştirir. Ortopedi ve Travmatoloji, öncelikle doğuştan gelen sakatlıklarda tedavi amaçlı oluşturulmuş, zaman içerisinde gelişerek birçok rahatsızlığın ve yaralanmanın tedavisini kapsayan bir tıbbi bölüm dalı haline gelmiştir.

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ALT DALLARI

– Artroplasti cerrahisi (eklem protezleri)

– Spor travmatolojisi

– Boy uzatma ve bacak eşitsizlikleri

– Çocuk ortopedi ve travmatolojisi

– El cerrahisi ve mikrocerrahi

– Diz cerrahisi ve artroskopik cerrahi

– Omuz ve dirsek cerrahisi

– Ortopedik onkoloji

– Ayak ve ayak bileği cerrahisi

– Kemik iltihapları tedavisi

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

– Doğumsal kalça çıkıkları

– Bacaklardaki eşitsizlikler

– Menisküs yaralanmaları

– Eklem bağlarındaki ezilme ve burkulmalar

– Sinir sıkışmaları

– Tetik parmak

– Tenisçi dirseği

– Eklem kireçlenmeleri

– Siyatik

– Topuk dikeni

– Kıkırdak yaralanmaları

– Lif kopmaları

– Kemik kırıkları

– Kemik iltihapları

– Farklı eklemlerdeki çıkıklar

– Eklem ağrıları

– Romatizmalar

– Boyun ve bel fıtıkları