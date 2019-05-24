En çok futbol, basketbol, artistik patinaj ve bale gibi koşma, zıplama ve yön değiştirme gibi sporları yapan çocuklarda görülen Osgood Schlatter hastalığı nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

OSGOOD SCHLATTER HASTALIĞI NEDİR?

Osgood-Schlatter hastalığı, büyüyen ergenlerde diz ağrısının yaygın bir nedenidir. Diz kapağındaki tendonun (patellar tendon) kaval kemiğinin (tibia) bağlandığı dizin hemen altındaki bölgenin iltihabıdır.

Osgood-Schlatter hastalığı, kemik, kas, tendon ve diğer yapılar hızla değiştiğinde, büyüme ve gelişme sırasında en sık görülür. Fiziksel aktivite kemikler ve kaslar üzerinde daha fazla stres yarattığından, atletizm sporlarına katılan (özellikle koşma ve zıplama sporları) bu durum için yüksek risk altındadır. Bununla birlikte, daha az aktif ergenler de bu sorunu yaşayabilir. Dizin hemen altında şişlik, ağrı ve hassasiyete sebep olur. Ağrı genellikle oyun ve spor sırasında yani aktivite arttıkca şiddetlenir.

Osgood-Schlatter hastalığı vakalarının çoğunda, dinlenme, reçetesiz ilaç kullanımı ve germe ve güçlendirme egzersizleri gibi basit önlemler ağrıyı hafifletecek ve günlük aktivitelere geri dönüş sağlayacaktır.

OSGOOD SCHLATTER BELİRTİLERİ

Ağrılı semptomlar sıklıkla koşma, zıplama ve sporla ilgili diğer aktivitelerle ortaya çıkar. Bazı durumlarda, her iki dizde semptomlar vardır, ancak bir diz diğerinden daha kötü olabilir.

– Tibial tüberkülde diz ağrısı ve hassasiyet

– Tibial tüberkülde şişme

– Uyluğun önündeki veya arkasındaki kaslarda çekme

NEDENLERİ

Koşma, zıplama ve bükülme gibi aktiviteler sırasında – futbol, basketbol, voleybol ve bale gibi – çocuğunuzun uyluk kasları (kuadriseps), diz kapağını uyluk kemiğinin üst kısmındaki büyüme plakasına bağlayan tendonu çeker.

Bu tekrarlanan stres, tendonun uyluk kemiğinin içine girdiği büyüme plakasını çekmesine neden olabilir ve Osgood-Schlatter hastalığına bağlı ağrı ve şişmeye neden olur. Bazı çocukların bedenleri bu açığı yeni kemik büyümesiyle kapatmaya çalışır, bu da o noktada kemik yığınına neden olabilir.

OSGOOD SCHLATTER HASTALIĞI TEDAVİSİ

Osgood-Schlatter hastalığı genellikle kemiklerin büyümesini durduğunda ortadan kalkar. Osgood-Schlatter hastalığının tedavisi ağrı ve şişliğin azaltılmasına odaklanır. Bu genellikle, çocuğunuzun rahatsızlık duymadan veya daha sonra ciddi bir ağrı hissetmeden normal aktivitelerini rahatlıklaya yapacak duruma gelene kadar egzersiz aktivitesini sınırlandırmayı gerektirir. Bazı durumlarda, birkaç ay aktivitelerden uzak durmak, ve ardından bir güç koşullandırma programı gerektirir. Bununla birlikte, çocuğunuzun aşırı derecede ağrısı veya topallaması yoksa, spor yapmaya devam etmesi güvenli olabilir.

Doktorunuz aşağıdakiler dahil ek tedavi yöntemleri önerebilir:

– Esneme egzersizleri

Uyluğun önü ve arkası için germe egzersizleri(kuadrisepsler ve hamstring kasları) ağrıyı hafifletebilir ve hastalığın tekrarlamasını önleyebilir.

Steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçlar

İbuprofen ve naproksen gibi ilaçlar ağrıyı ve şişliği azaltır.

Sonuç olarak bir çocuk, ergenlik büyümesini, kızlarda 14 yaş civarında, erkeklerde 16 yaşını tamamladığında çoğu semptom tamamen ortadan kalkacaktır. Bu nedenle cerrahi nadiren önerilmektedir. Ancak, tüberkülün belirginliği devam edecektir.

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