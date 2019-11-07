Otizm nedir, belirtileri nelerdir? Otizm nasıl anlaşılır?

Otizm, öğrenmek ve iletişim kurmak gibi sosyal becerileri etkileyen karmaşık bir gelişimsel engeldir. Bebekler 6-12 aylık olduklarında otizm belirtileri ortaya çıkabilir. Peki bebeklerde otizm nasıl anlaşılır? Otizm belirtileri nelerdir? İşte otizm hakkında merak edilen ayrıntılar…

OTİZM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bazı ebeveynler, semptomlarına ve ciddiyetlerine bağlı olarak, çocukları 6-12 aylık olduklarında otizm belirtilerini tanır. Yaşamın ilk yılında bebekler anlamsız bazı sesler çıkarmaya ve işaret etme gibi hareketler kullanmaya başlar.

Daha büyük bebekler ve küçük çocuklar isimlerine cevap vermeyebilir, gözle temastan kaçınabilir, ortak dikkat eksikliği, sallanma veya kol çırpma gibi tekrarlanan hareketlerle meşgul olabilir. Oyuncakları sıraya dizmek ya da bütünden ziyade oyuncak parçalarına odaklanmak gibi alışılmadık şekillerde oynayabilirler.

– 12 ila 24 aylık bebeklerde otizm belirtileri

Jest kullanmaz. (Kafasını evet ya da hayır anlamında sallama) Çevresindeki dünyaya ilgi göstermek için nesnelere işaret etmez.

Sözel veya sosyal becerilerini kaybeder.

12. ayda babıldama yok, 16.ayda sözcük yok ise, 24. ayda spontan iki kelime ile cümle yoksa, bir uzman tarafından çocuğun değerlendirilmesi kritik önem taşımaktadır.

– 12 aylıktan küçük bebeklerde otizm belirtileri

Yüzlere ilgi göstermez.

Göz teması kurmaz, gülümsemez

Her zaman seslere tepki vermez. Adına cevap vermez, bir sesin nereden geldiğini görmek için dönmez ya da gürültülü bir ses duyduğunda ürker. Diğer durumlarda ise duyması normal olabilir.

Sarılmayı ya da dokunulmayı sevmez.

Peekaboo (çocuklara yüzünüzü saklayıp, sonra açıp göstererek ve “cee” diye seslenerek yapılan oyun) gibi tipik bebek oyunlarına ilgi göstermez.

Gevezelik yapmaz veya konuşmanın diğer erken belirtilerini göstermez .

Tutulmak istediğinde ebeveynine ulaşmak gibi jestleri kullanmaz.