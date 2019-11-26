Oturduğunuz yere dikkat! Kanser riski yüzde 10 artıyor

Bilim insanları kentlerde ana caddelerdeki hava kirliliğinin yakın çevredeki evlerde büyüyen çocuklarda akciğer gelişimini olumsuz etkilediğini bildirdi.

BBC’de yer alan habere göre, İngiltere’nin King’s College Üniversitesinden bilim insanları, hava kirliliğinin halk sağlığına etkileri üzerine yaptıkları araştırmada, ana caddelerdeki hava kirliliğinin çocuklarda akciğer gelişimine yüzde 14’e varan oranda ket vurduğunu tespit etti.

İngiltere’nin en büyük kentlerinde ana caddelere yakın bölgelerde ikamet eden vatandaşların sağlık durumunu 13 tür akciğer ve solunum rahatsızlığı açısından nüfusun geri kalanıyla karşılaştıran araştırmada, hava kirliliğinin çocukların akciğer gelişimini Oxford’da yüzde 14, Londra’da yüzde 13, Birmingham’da yüzde 8, Liverpool’da yüzde 5, Southampton’da yüzde 4 ve Nottingham’da yüzde 3 azalttığını belirledi.

AKCİĞER KANSERİ RİSKİ YÜZDE 10 ARTIYOR

Araştırmacılar ayrıca, ana caddelere 50 metre mesafede ikamet eden kişilerde akciğer kanseri riskinin yüzde 10 arttığını kaydetti.

Bilim insanları hava kirliliğinin 5’te 1 oranında azaltılması halinde çocuklardaki binlerce bronşit vakasının önlenebileceğine dikkati çekti. (AA)