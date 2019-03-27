Öykü Arin için kampanya: #ÖyküArinİçinHareketeGeçinSağlıkBakanlığı

Lösemi tanısı konulan Öykü Arin, ilik nakli olmayı bekliyor. Öykü gibi 4 binden fazla hasta için başlatılan kampanya ile Sağlık Bakanlığı’na çağrı yapılarak, ‘150 bine yakın kan örneğinin doku tiplemesi yapılmasını bekliyor, bir an önce eşleşmelerin gerçekleşmesi gerekiyor’ denildi.

Öykü Arin'e Umut Ol isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Öykü Arin ve 4 binden fazla hasta kök hücre nakli bekliyor. 150 bine yakın kan örneği, doku tiplemesi çalışması için bekliyor. Eşleşmelerin bir an önce gerçekleşmesi için @saglikbakanligi’ni harekete geçmeye çağırıyor ve sesleniyoruz; #ÖyküArinİçinHareketeGeçinSağlıkBakanlığı” ifadesi kullanıldı.

Sosyal medya kullanıcıları da #ÖyküArinİçinHareketeGeçinSağlıkBakanlığı etiketine paylaşım yaparak Sağlık Bakanlığı'nın kök hücre örneklerinin eşleştirmesini bir an önce tamamlaması gerektiğini vurguladı.