Birçok insan yaşamlarında bir veya iki panik atak geçirir ve sorun, stresli durum sona erdiğinde geçer. Fakat tekrarlayan, beklenmedik bir panik atak geçirdiyseniz ve uzun süre başka bir atak geçirme korkusuyla yaşıyorsanız, panik bozukluğu olarak adlandırılan bir durumunuz olabilir. Panik atak hayatı tehdit etmemesine rağmen, korkutucu olabilir ve yaşam kalitenizi önemli ölçüde etkileyebilir. Şimdi, Panik atak nasıl geçer? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenlere göz atalım…

PANİK ATAK NEDİR?

Panik atak, dakikalar içinde doruğa ulaşan ve bu süre zarfında çeşitli psikolojik ve fiziksel semptomların ortaya çıktığı ani şiddetli korku veya rahatsızlık dalgalanmasıdır. Bu semptomlar arasında hızlı kalp atışı, terleme, titreme, nefes darlığı, ateş basması ve baş dönmesi gibi durumların yanı sıra titreme, bulantı, karın ağrısı, göğüs ağrısı, baş ağrısı ve uyuşukluk veya karıncalanma hissi vardır.

PANİK ATAK BELİRTİLERİ

Süre bireyler arasında değişmekle birlikte, tipik olarak, panik ataklar 10 dakika veya daha kısa bir sürede zirveye ulaşır ve sonra semptomlar azalmaya başlar. Panik ataklar nadiren bir saatten fazla sürer ve en fazla 20 ila 30 dakika sürer. Panik atak belirtileri arasında şunlar vardır:

– Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkışma

– Çarpıntı, kalbin kuvvetli ya da hızlı vurması

– Terleme

– Nefes darlığı ya da boğulur gibi olma,

– Soluğun kesilmesi

– Baş dönmesi, sersemlik, düşecek ya da bayılacak gibi olma

– Uyuşma ya da karıncalanma

– Üşüme, ürperme ya da ateş basması

– Bulantı ya da karın ağrısı

– Titreme ya da sarsılma

– Kendini ya da çevresindekileri değişmiş, tuhaf ve farklı hissetme

– Kontrolünü kaybetme ya da çıldırma korkusu

– Ölüm korkusu

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PANİK ATAK TEDAVİSİ

Hem psikoterapi hem de ilaç tedavisinin, panik atakların sıklığını ve yoğunluğunu azaltmada etkili olduğu bulunmuştur. Özel tedavi yolunuz kişisel tercihinize, tıbbi geçmişinize ve atakların ciddiyetine bağlı olacaktır.

Bilişsel davranışçı terapi (CBT) adı verilen bir psikoterapi, panik atakları ve panik bozukluğu için en etkili tedavi olarak yapılan birkaç çalışma ile bulunmuştur. Tedavi süresince, rahatlama eğitimi için bir terapist, düşünce ve davranışlarınızı yeniden yapılandırma, dikkat ve stres azaltma konularında size yol gösterecektir. Panik atak geçiren birçok insan haftalar içerisinde bir azalma görmeye başlar ve semptomlar sıklıkla belirgin şekilde azalır veya birkaç ay içinde tamamen geçer.

Doktorunuz ayrıca tedavi yollarının bir parçası olarak bir tür ilaç denemenizi önerebilir. Bu ilaçlar panik atak semptomlarının yanı sıra anksiyete ve depresyonun tedavisinde de son derece yardımcı olabilir.

Panik atak semptomlarını azaltmak için yoga ya da nefes egzersizleri doktorlar tarafından da tavsiye edilen tedaviye destek uygulamalardır. Egzersizler zihninizi sakinleştirir ve sizi endişeden uzaklaştırır.

Sağlıksız beslenme, az uyku, sigara, kafein ve alkol tüketimi panik atak krizlerini ciddi anlamda tetikler. Fiziken ve bedenen dinlenmek ruhu özgürleştirir ve sizi stresten uzaklaştırır.

PANİK ATAK NASIL GEÇER?

Panik atak yaşayan insanların en büyük sıkıntısı kaygı bozukluğu içinde olmalarıdır. Onlar aslında tehlikeli bir durumun içinde olmasalar bile düşünceleri ile kendilerini endişe içine sokmaktadırlar. Yani panik atak krizi yaşayanların yapmaları gereken birinci yöntem aslında her şeyin kendi kafalarında gerçekleştiğinin bilincine varabilmektir.

Panik atak krizi yaşayan hastaların yalnızca ilaçlara sığınmamaları gerekir. İlaç tedavileri bu süreçte çok etkili olmayacaktır. Nefes egzersizi oldukça etkili yöntemlerden biridir ve bu egzersizlerle nöbetlerin yaşandığı an daha kontrollü olabilirsiniz. Ancak bu süreçte en etkili ve kesin yöntem durumun yani yaratmış olduğunuz korkuların farkına vararak engelleyebilmenizdir.