Hamile kadınların ve bebeklerin sağlığının iyileştirilmesi, fetal anomalilerin erken teşhisi, kromozomal anomalilerin taranması, kürtaj ve ölü doğumunun önlenmesi, çoklu gebeliklerde ortaya çıkabilecek olası problemlerin teşhisi ve gebeliklerin takibi gibi anne ve bebeğin sağlığına yönelik konularda hizmetler veren perinatoloji nedir? Hangi hastalıklara bakar? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

PERİNATOLOJİ NEDİR?

Perinatoloji, fetüsün teşhisi ve tedavisi ve karmaşık ve yüksek riskli gebeliklerin belirlenmesi ile ilgili Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalının bir üst uzmanlık alanıdır. Perinatolojinin amacı hamilelik döneminde riskli koşulları belirlemek ve gerekli tedaviyi planlamaktır. ‘Maternal-Fetal Tıp' olarak da adlandırılır.

PERİNATOLOJİ TAKVİMİ

6 ila 11 hafta: Erken gebelik ultrasonu

10 ila 12 hafta: Çoğul gebeliklerin değerlendirilmesi ve embriyo redüksiyonu

11 ila 14 hafta: Ense saydamlığı taraması

11 ila 14 hafta: Koryon Villus Örneklemesi

Hamileliğin ilk üç ayında: Üç ve dört boyutlu ultrason

16 ila 18 hafta: Amniyosentez (Cenin sıvısından numune alma)

18 ila 23 hafta: İkincil ve ileri ultrason

18 ila 23 hafta: Erken doğum taraması

18 – 23 hafta ve sonraki haftalar: Kordosentez (Fetal kan örneklemesi)

Gebeliğin ikinci üç aylık dönemi: Üç ve dört boyutlu ultrason

28 ila 32 hafta: Fetal büyüme anomalilerinin belirlenmesi

PERİNATOLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Perinatolojiyi ilgilendiren tıbbi durum ve hastalıklar:

Anne ile ilgili:

– Yaş

– Kilo

– Beslenme bozukluğu

– Kötü gebelik öyküsü

– Madde alışkanlığı

– Kronik hastalık

Hamilelik ile başlayan:

– Hipertansiyon

– Diyabet

– Enfeksiyonlar

Gebelikle ilgili:

– Tekrarlayan düşük

– Rahim ağzı yetmezliği

– Erken doğum tehdidi

– Erken su gelişi

– Amniyon sıvısı azlığı/fazlalığı

– Plasenta sorunları

Fetus ile ilgili:

– Yapısal anomali

– Kromozom anomali

– Genetik sendromlar

– Gelişme geriliği

– Enfeksiyon

– Kan hastalıkları

– Çoğul gebelik