Perinatoloji nedir? Hangi hastalıklara bakar?szcu2

Maternal hastalıklar veya fetal anormallikler ile komplike olan hamilelik genellikle yüksek riskli olarak kabul edilir. Bazen maternal-fetal tıp olarak adlandırılan perinatoloji hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… Perinatoloji nedir? Hangi hastalıklara bakar? İşte cevaplar…

PERİTANOLOJİ NEDİR?

Perinatoloji, risk faktörleri olan ve gebelik planlaması yapan anne adayları ile gebelik sürecinde ve perinatal dönem dediğimiz doğum öncesi ve doğumdan sonraki ilk dört haftalık dönemi de kapsayan süreçte anne ile fetusun (anne karnındaki bebek) sağlık durumuyla ilgilenen, risk taşıyan hastalara yapılacak yaklaşımı planlayan ve tedavi seçenekleri sunan bir bilim dalıdır.

PERİNATOLOG NEDİR?

Perinatolog ise, Kadın Hastalıkları ve Doğum doktorudur ve uzmanlığını bu alanda aldıktan sonra üst ihtisas olarak Perinatoloji (Riskli Gebelik Uzmanlığı) eğitimini alır. Üç yıl süren bu üst uzmanlık eğitiminde riski gebeliklerin tanı, takip ve tedavileri konusunda bilgi ve birikimlerini artırırlar. Üç yılın sonunda yüksek riskli gebelik uzmanı yani perinatolog olma hakkını kazanırlar. Bir perinatolog aynı zamanda maternal-fetal tıp uzmanı olarak da adlandırılabilir.

Bir perinatologun hamileliğinize dahil olmasının birkaç nedeni olabilir. İlk olarak, perinatologlar diyabet, hipertansiyon veya otoimmün hastalıklar gibi gebeliği zorlaştırabilecek tıbbi problemleri olan hastalarla ve daha önce preterm doğum gibi daha önce karmaşık hamileliği olan kadınlarla çalışır.

Bir perinatolog aynı zamanda hamileliği düşünen ancak tıbbi sorunları veya aile öyküsü hakkında hamileliği karmaşıklaştırabilen ve önyargı danışmanlığı isteyen hastalara yardımcı olabilir. Perinatologlar ayrıca çoklu gebelik nedeniyle yüksek risk taşıyan gebeliklere de yardımcı olurlar.

Ek olarak, perinatolog, maternal kan testleri ve / veya ultrason ile amniyosentez gibi tanısal testlerle kromozomal veya genetik bozukluklar için tarama hizmetleri sağlayabilir. Son olarak, doğum uzmanınız bir perinatologdan doğum kusurlarını değerlendirmek için bebeğinizin ayrıntılı ultrason değerlendirmesini yapmasını isteyebilir.

YÜKSEK RİSKLİ GEBELİKTE RİSK FAKTÖRLERİ

Bazen gebelikler yüksek riskli olarak başlamaz, yüksek riskli olur. Bunun nedenleri şunları içerebilir:

– Yaş

– Önceki gebeliklerdeki öykü(Düşük, erken doğum, şeker, tansiyon, anormal bebek vb)

– Hamilenin tıbbi özgeçmişi(Hastalık, ameliyat, allerji)

– Mevcut sağlık durumu

– Aile öyküsü

– Fetusun (Anne karnındaki bebeğin durumu)

– Kromozom ya da gen hastalıkları riski

– Gelişme geriliği

– Organ anomalileri

– Kan uyuşmazlıkları

– İkiz – çoğul gebelikler

– Amnios sıvısı anomalileri

– Plasenta yerleşim anomalileri

– İri bebek

– Kalp gelişim anomalileri

– Down Sendrom riski

– Fetal damar-kan dolaşım problemleri

– Akciğer sıvı toplanmaları

– Kemik gelişim problemleri

– Annenin enfeksiyonlarının bebeğe yansıması

– Yüz ve beyin gelişim sorunları

– Duruş anomalileri

– Böbrek gelişim ve idrar yolu sorunları

– Fetusta kist oluşumları

– Fetal tümörler

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PERİNATOLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

– Hamile kadınların ve bebeklerin sağlığının iyileştirilmesi,

– Fetal anomalilerin erken teşhisi,

– Kromozomal anomalilerin taranması,

– Kürtaj ve ölüm doğumunun önlenmesi,

– Erken doğum ve erken doğumun önlenmesi,

– Çoklu gebeliklerde ortaya çıkabilecek olası problemlerin teşhisi,

– Gebeliklerin takibi.