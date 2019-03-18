Polen bitki büyümesi için hayati öneme sahiptir, ancak polen alerjisi olan kişiler için rahatsız edici semptomlara neden olabilir. Şimdi, polen alerjisi nedir? Polen alerjisi belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri bir göz atalım…

POLEN ALERJİSİ NEDİR?

Her ilkbahar, yaz ve sonbaharda, bitkiler aynı türdeki diğer bitkileri döllemek için küçük polen taneleri salgılarlar. Alerjik reaksiyonlara neden olan polenlerin çoğu ağaçlardan, yabani otlardan ve çimlerden gelir. Bu bitkiler rüzgarla taşınan küçük, hafif ve kuru polen taneleri yapar. Polen bitki büyümesi için hayati öneme sahiptir, ancak polen alerjisi olan kişiler için rahatsız edici semptomlara neden olabilir.

Birçok insan polen soluduğunda olumsuz bir bağışıklık tepkisi vardır. Bağışıklık sistemi normalde vücudu hastalıklara karşı korunmak için virüs ve bakteri gibi zararlı istilacılara karşı korur.

Polen alerjisi olan kişilerde, bağışıklık sistemi yanlışlıkla zararsız poleni tehlikeli bir davetsiz misafir olarak tanımlar. Polene karşı savaşmak için kimyasallar üretmeye başlar.

Vücut, algılanan bu tehdide IgE antikorları olarak bilinen maddeleri yaparak ve salıvererek tepki verir.

Bu IgE antikorları vücuttaki mast hücrelerine bağlanır ve bu histamin salgılar. Histamin, polen alerjisi semptomlarından sorumlu ana maddedir.

Otlar alerjinin en sık nedenidir. Ayrıca Huş, sedir ve meşe gibi bazı ağaç türleri de yüksek oranda alerjenik polen üretir.

POLEN ALERJİSİ BELİRTİLERİ

Polenler aşağıdaki gibi birçok tahriş edici semptomlara yol açmaktadır:

– Hapşırma

– Burun tıkanıklığı

– Burun akması

– Gözlerde sulanma

– Boğazda ve gözlerde kaşıntı

– Hırıltı

– Öksürük

– Gözlerin etrafında şişlik

– Tat veya koku alma duyusunun azalması

Bazı astımlı kişilerde polen alerjisi, hırıltı ve öksürüğü de içerebilen mevcut astım semptomlarını daha da kötüleştirebilir.

POLEN ALERJİSİ TEDAVİSİ

Diğer alerjilerde olduğu gibi, en iyi tedavi alerjenden kaçınmaktır. Ancak, polenden kaçınmak çok zordur. Polen alerjisine karşı bir çok ilaç mevcuttur. Burun ilaçları, göz damlaları, alerji hapları (Antihistaminler ve leukotrieneantagonistler) iğneler ve solunum yoluyla alınan ilaçlar, alerji tedavisinde kullanılabilir.

Reçetesiz satılan ilaçlar (OTC): Antihistaminikler vücudunuzun ürettiği histamini bloke eder. Burnunuz tıkalıysa, dekonjestanlar nefes almanıza yardımcı olabilir. Bazı burun spreyleri de alerji semptomlarına yardımcı olur .

Reçeteli ilaç tedavisi. OTC ilaçları işe yaramazsa, doktorunuz daha güçlü bir ilaç yazabilir. Reçete edilen bazı ilaçlar alerjileri tetikleyebilecek histamin dışındaki kimyasalları engeller. Diğerleri, bazı ot veya ot polenlerinden kaynaklanan semptomları tedavi eder.

Alerji ilaçlarının önleyici tür ilaçlar olduğunu ve tam etkisini göstermesi için aradan 1-2 haftanın geçebileceğini bilmeniz önemlidir. İlaçların tüm mevsim boyunca düzenli olarak kullanılması gerekmektedir. Bu, polen yoğunluğunun düşük olduğu zamanlardaki alerji belirtilerinin kaybolduğu anlar içinde geçerlidir.

POLEN ALERJİSİNİ ÖNLEMEK İÇİN YAPILACAKLAR

Polenler gün içinde özellikle sabah erken saatlerde ve öğle saatlerinde yoğun olarak bulunurlar. Yağmur yağdıktan sonraki ilk birkaç saat ve akşam saatlerinde polen yoğunluğu büyük oranda azalmaktadır. İşte yapmanız gereken bazı şeyler:

– Polenlerin yoğun olduğu mevsimlerde, dışarı aktivitelerinizde planlamanızı iyi yapın (Özellikle sabah ve öğle saatlerinde).

– Zorunlu olmadıkça kuru ve rüzgarlı havalarda dışarı çıkmayın.

– Açık hava aktivitelerinde bulunmamaya özen gösterin veya en aza indirin.

– Sportif faaliyetlerde kapalı alanlar tercih edin.

– Şapka (siperlikli) takın.

– Gözlük kullanın.

– Uzun kollu ve bacaklı giysiler giyinin.

– Eve girince bu giysileri değişin.

– Duş alın veya saçınızı ve yüzünüzü bol su ile yıkayın.

– Evinizin ya da aracınızın camlarını kapalı tutun.

– Yıkadığınız çamaşırlarınızı polen mevsiminde evde kurutun,

– Özellikle polenlerin yoğun olduğu saatlerde evinizin kapılarını ve pencerelerini kapalı tutmaya özen gösterin.

– Evde veya arabada polen fitreli klima kullanın.

– Toplu taşıma araçlarını kullanıyorsanız, açık pencere veya kapılardan uzakta oturmaya gayret edin.