Prof. Dr. Mehmet Haluk Kiper hayatını kaybetti

Genel cerrahinin duayen isimlerinden biri olarak kabul edilen Prof. Dr. Mehmet Haluk Kiper, 1,5 yıldır mücadele ettiği pankreas kanseri sebebiyle hayata veda etti. Kiper geçtiğimiz yıl ajanslara verdiği röportajında Türkiye’de günde 450 kişinin kanser teşhisi aldığını belirtmiş ve erken teşhisin önemini vurgulamıştı. Yaşamı boyunca insan sağlığı için çabalayan ve Türkiye’nin yetiştirdiği önemli uzmanlardan biri olarak görülen Kiper, yurt içinde ve dışında birçok önemli başarıya imza attı.

En son görev yaptığı Nişantaşı Hastanesi’nden çalışma arkadaşı Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onur Peşluk, sozcu.com.tr’ye duygularını aktardı. 3 yıldır beraber çalıştığını belirten Peşluk, Kiper’in çok değerli bir insan olduğunu aktardı. Peşluk, Kiper ile ilgili “Bilgi ve deneyimlerinden faydalanma fırsatı buldum. Çok değerli bir insandı. Herkese karşı babacan bir yaklaşımı vardı. Ayrıca çok çağdaş ve Atatürkçü bir hocamızdı. Çok üzgünüm” şeklinde konuştu.

1944 yılında Ankara’da doğan Prof. Dr. Mehmet Haluk Kiper, 1968 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.1972 senesinde ise mezun olduğu okulun Birinci Cerrahi Kliniği'nde genel cerrahi ihtisasına başladı. Kiper, uzmanlığını tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İkinci Cerrahi Kliniği'nde başasistanlık görevine başladı.

Prof. Dr. Kiper, askerlik hizmetinin sonrasında Anadolu Üniversitesi'nin kurulması için çalışmalara başladı. 1975 yılında bu çalışmaları başarıyla sonuçlandırdı ve 1977'de ‘doçent’ unvanı kazanan Kiper, 1988 yılında ise profesörlük unvanını aldı. Kariyeri boyunca Ege Üniversitesi 2. Cerrahi Kliniği'nde başasistanlık, Onvak Hastanesi Eskişehir'de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürüttü. Prof. Dr. Haluk Kiper, son olarak Nişantaşı Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nde görev yapıyordu.

PROF. DR. KİPER’İN ULUSLARARASI BAŞARILARI

1981 yılında Almanya Stad Krankenhaus Karlsruche'de Genel Cerrahi, 1988 yılında İskoçya Glasgow Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde transplantasyon ve böbrek nakilleri üzerine çalışmalar yaptı. Aynı süre zarfında Türkiye'de icra ettiği doktorluk mesleği dâhilinde de karaciğer ve böbrek nakilleri gerçekleştirdi. Belçika Gent Üniversitesi'ndeki çalışmaları esnasında ise; Türkiye'deki diyaliz cihazları ve merkezlerinin kıtlığı üzerine orada kurduğu bağlantılar yoluyla yüksek teknolojik cihazlar ve 2 bin tonluk yedek parça temin etti.

Türkiye'ye döndüğünde Organ Nakli Vakfı'nı kurarak aynı oluşum bünyesinde bir diyaliz merkezinin kurulmasına da ön ayak oldu. Belçika'dan ziyaret ve teftiş amacıyla gelen üniversite kadrosunun burada düzenlediği eğitim programı ile diyaliz merkezi faaliyete geçti. M. Haluk Kiper'in Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kürsü Başkanı olduğu Anadolu Üniversitesi, 1993 yılında ‘Osmangazi Üniversitesi’ adıyla eğitime devam etti ve Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin yeni adı Anadolu Üniversitesi oldu. 1994 yılında üniversitedeki görevinden ayrılmasının ardından genel cerrahi alanında kendini geliştirmeye devam eden Kiper, 1999 yılında New York Üniversitesi Tıp Fakültesi Mountseine Hastanesi'nde de karaciğer nakli üzerine çalıştı.

İLK İLÇE DİYALİZ MERKEZİNİ KURDU

M. Haluk Kiper, doğu illerindeki diyaliz merkezlerinin az olmasından dolayı özellikle Şırnak'ta bir klinik kurmak istiyordu; fakat Afyonkarahisar'a bağlı Bolvadin ilçe belediyesinden gelen talebi değerlendirerek orada diyaliz merkezi kurma çalışmalarına başladı. Kiper'in Bolvadin'de kurduğu diyaliz merkezi, Türkiye'de bir ilçede kurulan ilk diyaliz merkezi oldu. Diyaliz merkezi, başarıyla işlediği altı yılın sonunda dönemin bürokratik ve siyasi şartlarının zorlayıcılığından dolayı kapandı. Kiper, diyaliz merkezini kapatmasının ardından bütün sağlık ekipmanını orada bulunan devlet hastanesine bağışladı. 2000 yılında Eskişehir'e dönerek kurduğu Organ Nakli Vakfı'nın adıyla devam edecek olan ONVAK (Organ Nakli Vakfı) Hastanesi'nin kurucuları arasında yer aldı. Yapımı 2002 yılında tamamlanan ONVAK Hastanesi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı 2013 yılına kadar yürütmesinin ardından görevini devrederek İstanbul'a taşındı. Prof. Dr. M. Haluk Kiper bugün hala, yenilenen Nişantaşı Hastanesi'ninGenel Cerrahi Bölümü'nde görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Mehmet Haluk Kiper’in üyeliğinin olduğu dernekler;

•European Renal Association

•Türk Cerrahi Derneği

•European Dıalysis and Transplant Association

•Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği

•Eskişehir Organ Nakli Vakfı

•Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

•Eskişehir Cerrahi Derneği üyesidir.