Pürinler hem DNA hem de RNA’nın sentezinde önemli bir rol oynamasına rağmen, aşırı derecede yüksek pürinler gut ve hiperürisemi dahil olmak üzere sağlık sorunlarına neden olabilir. Peki, Pürin nedir? Pürin içeren besinler nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

PÜRİN NEDİR?

Pürin, normal bir diyetin parçası olan yiyecek ve içeceklerde bulunan bir tür kimyasal bileşiktir. Az sayıda yiyecek, deniz ürünleri, et ve türevleri ve alkollü içecekler, özellikle bira gibi konsantre düzeylerde pürin içerir.

Purinler, herhangi bir bitki veya hayvan hücresinin çekirdeğinde bulunabilir. “Pürinler” ismi, karbon ve azot atomlarından oluşan spesifik bir molekül tipini belirtir ve bu moleküller hücrelerin DNA ve RNA’sında bulunur.

Temel olarak, pürinler tüm canlıların yapı taşlarıdır. İnsan vücudunda, purinler iki kategoriye ayrılabilir:

– Vücut tarafından üretilen endojen purinler

– Vücuda yiyecek yoluyla giren eksojen pürinler

Ekzojen pürinler, bir kişinin yediği pürinler, vücut tarafından metabolize edilir. Spesifik olarak, karaciğer, purinleri parçalar ve ürik asit adı verilen bir atık ürün üretir. Ürik asit kan dolaşımına salınır ve sonunda böbrekler tarafından süzülür ve idrarla atılır.

Kan dolaşımında çok fazla ürik asit birikirse, buna hiperürisemi denir. Bazı insanlarda hiperürisemi böbrek taşlarına neden olabilir veya gut adı verilen iltihaplı eklem hastalığına yol açabilir. Diğer kişilerde kesinlikle yüksek ürik asit seviyesi semptomları yoktur ve “asemptomatik” olarak adlandırılırlar.

Hiperürisemisi olan kişilerin düşük purin konsantrasyonlu yiyecekleri yemeleri ve yüksek purin konsantrasyonlu yiyecekleri yemeleri teşvik edilir. Ek olarak, vücudun alkol ve doymuş yağlar gibi pürinleri metabolize etme kabiliyetini engelleyen yiyecek ve içecekler tamamen sınırlandırılmalı veya önlenmelidir.

Pürin seviyesi yüksekliği nedeniyle oluşabilecek diğer hastalıklar;

– Ürik asit atılımı bozukluğuna neden olan böbrek hastalığı,

– Polisitemiler,

– Psöriazis,

– Akut açlık,

– Doku harabiyeti,

– Pernisiyöz anemi,

– Gebelik zehirlenmesi (preeklampsi),

– Lesch-Nyhan sendromu,

– Von gierke hastalığı.

PÜRİN İÇEREN BESİNLER NELERDİR?

Genellikle et ve türevlerinde bulunan pürinleri, en çok ciğer, böbrek ve diğer sakatatları tüketerek alabiliriz. Bitkisel gıdalarda ise çok az miktarda bulunmaktadır. Pürin içeren diğer besinlar şunlardır:

– Sardalya, hamsi ve diğer deniz ürünleri

– Baklagiller

– Kümes hayvanlarının etleri

– Buğday, buğday kepeği

– Mantar

– Kuşkonmaz

– Karnabahar

– Ispanak

– Mayalı yiyecekler ve içecekler