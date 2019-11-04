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Radyofrekans ile bel kireçlenmesi tedavisi

Algoloji ve Ağrı Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Nurettin Lüleci, “Radyofrekans ile bel kireçlenmesi tedavisi” hakkında bilgi verdi.

17:23 -
Haberler Sağlık

Bel kireçlenmesi özellikle ilerleyen yaşla birlikte görülür ve hareketlerimizi kısıtlar ve ağrı yapar. Bel kireçlenmesinde radyofrekans ile tedavi yöntemi, fonksiyonlarını kaybeden ağrı sinirlerini kalıcı olarak devre dışı bırakır.

Ağrı
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