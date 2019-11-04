Radyofrekans ile bel kireçlenmesi tedavisi

Bel kireçlenmesi özellikle ilerleyen yaşla birlikte görülür ve hareketlerimizi kısıtlar ve ağrı yapar. Bel kireçlenmesinde radyofrekans ile tedavi yöntemi, fonksiyonlarını kaybeden ağrı sinirlerini kalıcı olarak devre dışı bırakır.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/saglik/radyofrekans-ile-bel-kireclenmesi-tedavisi-5430381","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/saglik/radyofrekans-ile-bel-kireclenmesi-tedavisi-5430381","pageType":"yazi","pageIdentifier":5430381,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"saglik","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""}); aip('newsArticle', {"identifier":5430381,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/saglik/radyofrekans-ile-bel-kireclenmesi-tedavisi-5430381/","headline":"Radyofrekans ile bel kireu00e7lenmesi tedavisi","description":"","articleBody":"","articleSection":"saglik","keywords":"["A\\u011fr\\u0131"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/11/04/iecrop/shutterstock_621712796_16_9_1572877419-880x495.jpg","author":"eakgul","dateCreated":1572877425,"datePublished":1572877425,"dateModified":1572877425,"info":"{"seo_news":"false"}"});