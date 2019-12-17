Rafine süpermarket yağlarına dikkat!

Vücudumuzda bulunan trilyonlarca hücrenin sağlıklı olması için sağlıklı yağların tüketilmesi gerekir. Ancak yağların miktarı kadar çeşidi de önem taşır. Trans yağlar, işlenmiş sıvı yağlar, margarinler ve fazla hayvansal doymuş yağlar sağlıklı hücre zarlarına zarar verir. Doğru yağlar ise sağlık ve beyinsel fonksiyonlar için hayati görev üstlenir.

TRANS YAĞ İÇERİRLER

Ayçiçeği, mısır, aspir, pamuk, susam, soya, kanola ve palm yağı bol miktarda Omega 6 çoklu doymamış yağ içerir. Bu süpermarket yağları 200 derecenin üzerinde ısıtılarak ekstre edildikleri için içlerinde trans yağ oluşur. Trans yağlarla birlikte fazla miktarda Omega 6 yağ asitleri sağlıklı hücre zarları oluşturmak için uygun değildir. Ayrıca ısı ile birlikte ortaya çıkan potansiyel kanser yapıcı yan ürünler sorunu daha da büyütür. Pastane ürünleri, dondurulmuş, fırınlanmış gıdalar, kızartma yağlarında bulunan trans yağların en küçük miktarları bile sağlık açısından zararlıdır. Kalp damar hastalıkları ve kansere neden olma ihtimalleri yüksektir.

ÇEŞİDİ DAHA ÖNEMLİDİR

Yağların miktarı kadar çeşidi de çok önemlidir. Hatta yağın çeşidi miktarından daha önemlidir. Trans yağlar, işlenmiş sıvı yağlar, margarinler, fazla hayvansal doymuş yağ sağlıklı hücre zarı oluşumunu engeller. Doğru yağlar sağlığımız ve beyinsel fonksiyonlarımız için elzemdir. Çoğu kişi hem yüksek oranda yağ tüketir hem de tükettiği yağlar sağlıklı değildir ve Omega 3 ve tekli doymamış yağlar gibi sağlık için elzem olan yağ asitlerini içermez. Daha fazla trans yağ, doymuş yağ ve işlenmiş sıvı yağ içeren az yağlı bir diyet çok yağlı bir diyetten daha kötü olabilir.

ÇİFTLİK HAYVANLARI SORUNLU

Endüstriyel çiftliklerde yeşillik yerine suni yem ve tahıllarla semirtilen hayvanların yağları bol miktarda Omega 6 içerir, Omega 3 içermez. Omega 3 ile birlikte bol miktarda doymuş yağ, kolesterol ve araşidonik asit içeren bu tür yağlar vücutta inflamasyona yani yangıya yol açarak obezite ve obeziteden kaynaklanan hastalıklara neden olur. Çiftlik hayvanlarının beslenme yöntemlerinin değiştirilmesi diyetteki Omega 6 yağ asitlerinin artışına, Omega 3 yağ asitlerinin azalmasına ve Omega 6/Omega 3 dengesizliğine yol açmıştır. Yine yeşilliklerle ve kurtçuklarla doğal olarak beslenen ve serbest dolaşan tavukların yumurtaları önemli Omega 3 kaynağı iken, günümüzdeki tavuk çiftliklerinde yaşayan tavukların yumurtaları Omega 3 bakımından yetersizdir.

Doğal yağları tercih edin

Vücudumuz için gerekli olan sağlıklı yağları doğanın bize sunmuş olduğu formda, işlenmemiş, ısıtılmamış yani doğal bir besin maddesi olarak almak sağlığımızın en önemli güvencesidir. Kuruyemişler, organik zeytin, ayçekirdeği, kabak çekirdeği, avokado, yeşil yapraklı sebzeler, hatta kuru baklagiller ve tam tahıllar sağlıklı yağ kaynaklarıdır. Hayvansal doymuş yağlar kalp damar hastalıkları ve kanserle ilişkilendirildikleri için tüketilmemeli veya organik olanları tercih edilmelidir. Yemeklerde soğuk sıkım naturel sızma zeytinyağı tüketilmelidir.