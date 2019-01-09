Rahim ağzı kanseri hakkında doğru sanılan 7 yanlış

Kadın Hastalıkları ve Doğum / Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Görgen, Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Haftasında, hastalık ile ilgili doğru sanılan yanlışları sıraladı.

Dünyada her yıl yaklaşık 570 bin kadın Human Pappiloma Virüsü'nun sorumlu tutulduğu rahim ağzı kanserine yakalanıyor ve bu kadınların yarısı hayatını kaybediyor. Bunun nedeni ise bu kanserin erken dönemlerinde pek fazla şikayet oluşturmaması. Aslında rahim ağzı kanserinin yüzde 90'ı erken dönemlerinde, hatta henüz hücre değişimlerinin olduğu süreçte yakalanabiliyor ve bu sayede de tedavi imkanı doğuyor. Ancak rahim ağzı kanseri, toplumda doğru sanılan yanlış bilgiler nedeniyle erken teşhis edilemeyebiliyor, bu yüzden de tedavi gecikilebiliyor. Peki toplumda kulaktan kulağa yayılan yanlış bilgiler neler? Acıbadem Fulya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum / Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Görgen rahim ağzı kanseri hakkında doğru sanılan yanlış bilgileri anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

YANLIŞ: Tüm HPV enfeksiyonları kanser açısından risk oluşturuyor.

DOĞRUSU: Genital bölgeye bulaşan Human Paplilloma Virüsü (HPV), kansere yol açmadaki rollerine göre, ‘yüksek riskli' ve ‘düşük riskli' olarak iki gruba ayrılıyor. Düşük riskli olanlar genital bölgede siğil yapabiliyor, ancak çok nadir kansere yol açıyorlar. Tip 16 ve 18 en sık saptanan yüksek riskli HPV'leri oluşturuyor. Yüksek riskli HPV ile oluşan hücresel değişikliklerin bazıları 8-10 yıl içerisinde kansere dönüşebiliyor. Prof. Dr. Hüsnü Görgen hücresel değişimlerin tespit edilmesi için her kadının 21 yaşından itibaren 65 yaşına kadar, 3 yılda bir pap smear testi ve/veya HPV testi yaptırmasının yaşamsal öneme sahip olduğuna işaret ediyor.

YANLIŞ: HPV varsa mutlaka kanser gelişir

DOĞRUSU: Her HPV enfeksiyonu görülen kadında kanser gelişecek diye endişelenmeye gerek yok. HPV'nin çoğunu bağışıklık sistemi 2 yıl içerisinde temizliyor. Ancak dikkat! Sigara bağışıklık sistemini kötü etkiliyor, dolayısıyla bu zararlı alışkanlıktan mutlaka vazgeçmek gerekiyor.

YANLIŞ: Pap smear testinde ‘anormal hücre' görülmesi kanser demektir

DOĞRUSU: Pap smear testinde anormal hücre görülmesi kanser anlamına gelmiyor. Anormal hücrelerin bazıları ilerde kansere dönüşebiliyor. Bu nedenle hastanın incelenmesi ve takibi gerekiyor.

YANLIŞ: Aşı yaptırırsam rahim ağzı kanser olmam

DOĞRUSU: Rahim ağzı kanserinden korunmada HPV aşısı önemli bir role sahip. HPV aşısının başlıca amacı rahim ağzı kanserinden, ikinci amacı ise genital siğillerden korumak. Aşı 11-12 yaşında kız ve erkek çocuklara öneriliyor. 9 yaşından 26 yaşına kadar yapılabiliyor. Ancak aşı belli sayıdaki HPV tipine karşı yapılıyor, tüm HPV tiplerini kapsamıyor. Dolayısıyla aşı yapılsa da smear tarama testlerine devam etmek gerekiyor.

YANLIŞ: Rahim ameliyatı olanlar da Pap smear testi yaptırmaya devam etmeliler

DOĞRUSU: Miyom ve kanama gibi nedenlerle rahim ameliyatı (histerektomi) olanlarda Pap smear testi yapılmasına gerek yok. Ancak kanser nedeniyle ameliyat sonrasında smear takibi gerekiyor.

YANLIŞ: Rahim ağzı kanseri sinsi ilerler, erken teşhisi zordur

DOĞRUSU: Rahim ağzı kanserinin gelişme süresi uzun oluyor. Öyle ki hücrelerdeki değişiklik 8-10 yıl sonra kansere dönüşebiliyor. Dolayısıyla kanser öncesi değişiklikler tarama testleri ile tespit edilip kanser gelişmeden önlem alınabiliyor.

YANLIŞ: Rahim ağzı kanseri sonrası hamile kalınmaz

DOĞRUSU: Kadın Hastalıkları ve Doğum/ Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Görgen erken dönemde yakalanan rahim ağzı kanserlerinde, doğurganlığı koruyucu tedavilerle hamile kalınabildiğini vurgulayarak, “Ancak bu tedavi yöntemi erken dönemde yakalanan rahim ağzı kanseri için geçerli oluyor” diyor.

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