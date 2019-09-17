Gelişen teknoloji ile birlikte tüp bebek tedavilerinde çiftlerin sağlıklı bir bebek sahibi olabilmelerine imkan verebilmek adına embriyo üzerinde olduğu kadar rahim ile ilgili de çok sayıda çalıma yapılmaktadır. Bu çalışmalardan biri de rahim dinlendirme yöntemidir. Peki, Rahim dinlendirme nedir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

RAHİM DİNLENDİRME NEDİR?

Tüp bebek tedavilerinde rahim dinlendirme olarak da adlandırılan dondurulmuş embriyo transferleri gebelik başarısına katkısı olan yöntemlerdendir. Sağlıklı, gebelik ihtimali en yüksek embriyo ya da embriyoları bulmak için yapılan testler sırasında gerek tedavi için kullanılan ilaçlar, gerekse teknik çalışmalar için bazen rahim dokusuna dinlenmek için zaman tanımak gerekebiliyor.

Tedavi sırasında karşılaşılan olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek için elde edilen en iyi kalitedeki embriyolar dondurma işlemine tabi tutulur. Tedaviye 1-2 ay ara vererek hormonların etkilerinin ortadan kalkması ve rahmin doğal haline gelmesi beklenir. Böylelikle yapılacak donmuş embriyo transferi ile rahimin embriyoyu daha kolay kabul etmesi sağlanır. Asıl anlamı yumurta geliştirme ve toplama işlemlerinin yapıldığı aynı aydaki tedavide transfer işlemini yapmamaktır. Bu tedaviye “rahim dinlendirme yöntemi” adı verilmektedir.