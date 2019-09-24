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Rahim kanseri belirtileri nasıl anlaşılır?

Rahim kanseri olan bazı kadınların, hastalık diğer organlara yayılıncaya kadar hiçbir semptomu yoktur. Ancak rahim kanseri; kanser genellikle büyümeye başladığında semptomların ortaya çıkmasıyla teşhis edilir. Peki, Rahim kanseri belirtileri nasıl anlaşılır? Merak edilenler haberimizde...

Sozcu.com.tr
16:43 -
Haberler Sağlık
Rahim kanseri belirtileri nasıl anlaşılır?

Anormal kanaması olan çoğu insanda kanser olmamasına rağmen, rahim kanserinin en sık görülen semptomu vajinadan olağandışı (anormal) kanamadır. Hafif kanama ve zamanla ağırlaşabilen sulu bir akıntı olarak başlayabilir. Kadınlara rahim kanseri teşhisi çoğunlukla menopoz döneminde konur, bu nedenle herhangi bir vajinal kanama olağandışı olacaktır. Şimdi, rahim kanseri belirtilerine daha yakından bakalım…

RAHİM KANSERİ BELİRTİLERİ NASIL ANLAŞILIR?

Rahim kanserli çoğu kadın için anormal kanama en sık görülen semptomdur ve ilk fark ettikleridir. Rahimdeki bir tümörün belirtileri genellikle hem menopoz öncesi hem de menopoz sonrası kadınları etkiler. Rahim kanserinde diğer yaygın belirtiler arasında şunlar vardır:

– Kan belirtileri olmayan olağandışı vajinal akıntı
– Zor veya ağrılı idrara çıkma
– İlişki sırasında ağrı
– Pelvik bölgede ağrı ve / veya basınç
– İstenmeyen kilo kaybı
– Alt karın, sırt veya bacaklardaki zayıflık ve ağrı. Bu, kanser diğer organlara yayıldığında olur.

Rahim tümörlerinin diğer yaygın semptomları şunlardır:

– Sık idrara çıkma
– Karın ağrısı
– Vajinada bir kitle (topak veya büyüme)
– Karında şişkinlik

Bu belirti ve semptomlara rahim kanseri dışındaki durumlar neden olabilir. Bunlardan herhangi birini yaşarsanız, nedenini belirlemek için doktorunuza görünmenizde fayda vardır.

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