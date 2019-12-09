Rapor vermedi diye doktora kafa atmıştı: Çok pişmanım

Olay 7 Kasım günü Gaziemir 6 No’lu Aile Sağlığı Merkezi (ASM)’nde yaşanmıştı. Ehliyet almak için rapor istediğini söyleyen şahıs, kayıtlı olmadığı için rapor veremeyeceğini söyleyen Doktor Ali Erhan Kiriş’e kafa atmıştı. Olaydan sonra kaçan adam her yerde aranıyordu. Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedilen olay sonrası Doktor Ali Erhan Kiriş’te şikayetçi olmuştu.

Doktor Kirişçi’ye kafa atarak darp eden şahıs Adana’da yakalandı. Yakalanan şüphelinin ilk ifadesinde, “Çok pişmanım” dediği öğrenildi.

“YAKALANDIĞI İÇİN MUTLUYUM”

Rapor vermediği için kendisine kafa atan saldırganın yakalanmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Doktor Ali Erhan Kirişçi, “Yakalandığı için memnunum, mutluyum. Cezasını alsın istiyorum. Hukuk saldırganın kendisine gereken cezayı verecektir, inanıyorum” açıklamasında bulundu. İHA