Kadınların korkulu rüyası haline gelen regl yani adet ağrıları tıp dilinde “dismenore” olarak adlandırılır. Regl öncesi ve regl süresinde devam eden ağrıların şiddeti ve süresi kişiden kişiye değişmektedir. Bulantı, kusma, terleme, baş dönmesi, baş ağrısı ve ishal gibi belirtileri olan regl ağrısı için hangi bölüme/doktora gidilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

REGL (ADET) HAKKINDA

Regl (adet), menstrüasyon veya periyot, kadınların aylık döngüsünün bir parçası olarak oluşan normal vajinal kanamadır. Âdet, kadınlarda rahim iç yüzeyinde oluşan damar ve dokuların, üreme ve döllenme amacıyla kan ile birlikte vücuttan atılması şeklinde gelişen fizyolojik bir süreçtir. Ergenlikle birlikte kadın vücudu her ay kendini hamileliğe hazırlanır, gebelik gerçekleşmez ise rahim astarını döker ve bu kan ile birlikte dışarı atılır.

Periyotlar genellikle ergenlikle başlar ve menopoza kadar devam eder. Genellikle 3 ila 5 gün sürer, kimi kadınlarda şiddetli ağrı ve aşırı kanama ile birlikte oldukça eziyetli bir hale gelebilir. Adet sürecinde kanamanın yanı sıra, karın veya kramp ağrısı, bel ağrısı, şişkinlik, sinirlilik, baş ağrısı ve yorgunluk gibi durumlar yaşanabilir. Âdet döngüsü her 28 günde bir tekrarlar; sadece gebelik süresince durur.

REGL AĞRISI NEDİR?

Regl ağrıları rahim duvarındaki kasların sıkışmasıyla oluşur. Adet döneminde rahimdeki kanamanın atılması için rahim düzenli bir şekilde kasılır. Rahim kasılmaları sırasında rahme giden kan ve oksijen azalır böylece ağrı hissedilebilir. Rahim bu kasılmalar sırasında prostoglandin adı verilen kimyasallar ortaya çıkarır bunun sonucunda ağrı şiddetinde artmalar olabilir. Bazı kadınların adet döneminde yaşadıkların sancıların şiddeti prostoglandin birikimi olabilir bu daha şiddetli kasılmalara dolayısıyla şiddetli ağrılara yol açabilir. Tıbbi adı “dismenore”dir. Genellikle ağrı kanamadan önce ya da kanamayla birlikte başlar, aralıklı olarak 1 ila 3 gün içerisinde azalarak sonlanır. Adet sancısı sırasında hissedilen kramplara; mide bulantısı, ishal, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü, çarpıntı, bel ve sırt ağrısı, yorgunluk, grip vb. hisler eşlik edebilir. Bu süreç; iş ve sosyal hayatı olumsuz etkileyebilecek düzeyde sinirlilik, uykusuzluk ve konsantrasyon kaybı ile gelişebilir.

REGL AĞRISI İÇİN HANGİ BÖLÜME/DOKTORA GİDİLİR?

Şiddetli regl ağrısı çekenlerin hastanelerin kadın hastalıkları bölümüne/doktoruna başvurması gerekmektedir.

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