Adet, bir kadının üreme yıllarının başlangıcıdır. Kadınlarda regl ortalama olarak 8-16 yaşlarından başlar, 45-55 yaşları arasında menapoz ile birlikte sona erer. Adet kanaması tipik olarak yaklaşık 2 ila 7 gün sürer. Peki, regl nedir, neden olur? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

ADET KANAMASI (REGL) NEDİR?

Adet veya kanama olarak da bilinen regl, uterusun iç astarından düzenli olarak yaklaşık bir aylık periyotlarla kan ve mukozal dokunun uterus astarından boşaltılması işlemidir. Periyotlar genellikle 11 ila 14 yaş arasında başlar ve yaklaşık 51 yaşında menopoza girene kadar devam eder. Genellikle üç ila beş gün sürer.

REGL NEDEN OLUR?

Adet döngüsünde beyinden bazı hormonlar salgılanır. Salgılanan bu hormonlar yumurtlama ile uyarılır. Bu sayede de yumurta sperm ile buluşursa döllenir ve döllenen hücrenin rahme yerleşmesi için uygun koşullar hazırlanmış olur. Şayet gebelik gerçekleşmemiş ise bu yapı regl kanaması ile dökülür. Ardından da yeni bir regl dönemine hazırlık süreci başlar.

Regl kanamasının ilk günü, regl döngüsünün başlangıcının ilk günü olarak kabul edilir. Bu süreçte beyinde mevcut olan hipotalamus adı verilen bölgeden salgılanan GnRH hormonfolikül uyarıcıyı destekleyerek salgılanmayı başlatır. FSH hormonu etkisi ile yumurtalıklardan birinde folikül adı verilen bir kese meydana gelir. Bu kesenin içerisinde yumurta hücresi yer alır. Olgunlaşma süreci tamamlandığında ise bu kesecikten yumurta salınımı gerçekleşir. Aynı zaman östrojen hormonunun etkisi ile rahim iç tabakası da gelişmeye devam eder. Bu sayede olası bir döllenmede embriyonun yerleşeceği rahim hazırlanmış olur. Eğer gebelik gerçekleşmez ise, rahim iç tabakası regl dönemiyle kanla beraber vücuttan atılır. Kısaca, yumurtlama ve regl görme beyin tarafından yönetilmektedir. Bu sebeple de stres gibi dış faktörler sebebiyle regl dönemi gecikebilmektedir.

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