Romatizmal hastalıklar eklem tendonlarınızı, bağlarınızı, kemiklerinizi ve kaslarınızı etkiler. Bunlar arasında, eklemlerinizi etkileyen durumlar için kullanılan bir terim olan birçok artrit türü vardır. Bazen kas-iskelet sistemi hastalıkları olarak da adlandırılır. Romatizmal hastalıklar her yaştan ve her iki cinsiyeti etkiler, ancak kadınların etkilenme riski erkeklerden daha yüksektir. Şimdi, Romatizma nasıl anlaşılır? Belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenlere göz atalım…

ROMATİZMA HAKKINDA

Romatizma eklemleri, kemikleri, kıkırdakları, tendonları etkileyen çeşitli ağrılı tıbbi durumları belirtir. Sonuç, eklemlerde ve çevresindeki alanlarda genellikle kronik ağrı, şişlik ve ağrıdır. Romatizma belirtileri bazen günlük aktiviteleri gerçekleştirmeyi zorlaştırabilir. Birçok hasta, romatizma semptomlarıyla hareketlilik, el becerisi ve hareket açıklığının azaldığını fark eder.

YAYGIN ROMATİZMAL HASTALIKLAR

– Artroz (Kireçlenme)

– Yumuşak doku romatizmaları (Fibromyalji, bel, boyun ağrıları)

– Romatoid artrit

– Spondiloartropatiler ve ankilozan spondilit

– Vaskülitler ve Behçet hastalığı

– Gut Hastalığı

– Ailevi Akdeniz ateşi

– Akut eklem romatizması

– Reaktif artritler

– Kristal artritleri

– İnfeksiyöz artritler

– Bağ dokusu hastalıkları; SLE, polimiyozit- dermatomiyozit, skleroderma, mixt bağ dokusu hastalığı

– Juvenil artrit

– Bursitis, tendinitis

ROMATİZMA BELİRTİLERİ

Geniş romatizma kategorisinde, her koşulda ortak olan birkaç temel semptom vardır. Bunlar:

– Lokalize ağrı, örneğin ellerde, parmaklarda, omuzlarda veya dizlerde

– Eklemlerde ve kaslarda sertlik, şişme ve hassasiyet

– Eklemlerde ve kaslarda kızarıklık ve sıcaklık

– Belirli eklem ve kaslarda hareket kabiliyetinde ve hareket alanında azalma

Romatizmal bir hastalık teşhisi konan birçok hasta, aşağıdaki gibi eklem iltihabıyla doğrudan ilgili olmayan diğer semptomlardan şikayet eder. Bunlar:

– Düşük ateş

– Kronik yorgunluk

– İştah kaybı

– Kilo kaybı

– Depresyon

– Genel olarak hasta hissetmek

Romatizmal hastalık belirtileri, havadaki değişikliklere göre kötüleşebilir; özellikle yüksek nem olan dönemlerde.

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ROMATİZMA İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ

Romatizma ve onun birçok farklı türü ile ilişkili çeşitli risk faktörleri vardır. En önemli risk faktörlerinden bazıları şunlardır:

– Sigara içmek

– Şişmanlık

– Kötü beslenme

– Düzenli egzersiz eksikliği

– Genetik

– Sürekli aynı hareketleri tekrarlayan meslekler

– Spor yaralanmaları

– Yaşlanma

ROMATİZMA TEDAVİSİ

Romatizmal koşullar farklı şekillerde ve semptomlarda ortaya çıksa, farklı tetikleyicilere sahip olsa ve yaşam tarzı ve çevresel faktörlerle kötüleşse de, hepsi erken tanı tedaviden fayda görmesi mümkündür.

Romatizma, romatolog olarak bilinen uzman doktorlar tarafından teşhis ve tedavi edilir. Romatologlar, her yaştan bireyin kendine özgü özelliklerine dayanarak tedavi seçenekleri önerir.

Romatizmal hastalıklar için tedavi seçenekleri arasında, iltihaplanmayı azaltan ve ağrıyı hafifleten ibuprofen ve naproksen gibi nonsteroid anti-enflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) bulunur. Ayrıca, eğer NSAID’leri denedikten sonra semptomlar şiddetliyse veya devam ederse, steroidal ilaçlar verebilirler.

Romatizmal hastalığı olan hastaların hareket kabiliyetini korumak için düzenli ve orta derecede egzersiz yapmaya devam etmeleri teşvik edilir. Obezitenin genel sağlığı ve özellikle romatizmal hastalıkları kötüleştirdiği kanıtlandığından, sağlıklı kilo yönetimi için sağlıklı bir diyet de önerilir. Sigarayı ve ağır alkol kullanımını bırakmak gibi bazı yaşam tarzı değişiklikleri, enflamatuar semptomları azaltır ve sağlığınızın iyileşmesine yardımcı olur. Herhangi bir kilo planına, diyet değişikliklerine veya yeni egzersiz programlarına başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışın.