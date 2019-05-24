Romatoid artrit nedeni henüz tam olarak bilinmemekle birlikte genetik ve çevresel faktörlerin işin içine girdiği çok nedenli bir hastalıktır. Kadınlarda erkeklerden 2 ila 3 kat daha sık görülür, ancak erkeklerin daha ciddi semptomları olabilir. Genellikle orta yaşlardaki (30-50) insanları etkiler. Şimdi, Romatoid artrit nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler göz atalım…

ROMATOİD ARTRİT NEDİR?

Normalde, bağışıklık sistemi vücudu bakterilerden, virüslerden ve mikroplardan korur. Romatoid artrit (RA) gibi otoimmün bir hastalıkta, bağışıklık sistemi yanlışlıkla sağlıklı dokulara ve hücrelere saldırır. Kesin nedeni bilinmemektedir. RA’da bağışıklık sistemi çoğunlukla el ve ayakların küçük eklemlerine saldırır. Eklemi çevreleyen zar şişer ve iltihaplanır. Bu, ağrı, sertlik, şişme ve potansiyel eklem hasarına neden olur.

RA ilerleyici bir hastalıktır. Bu, acının, sertliğin ve şişmenin zamanla daha kötüye gidebileceği anlamına gelir. Halen bir tedavisi olmasa da, semptomları hafifletmeye ve günlük aktiviteleri daha az güçlükle yerine getirmenize yardımcı olabilecek ilaçlar vardır.

ROMATOİD ARTRİT BELİRTİLERİ

Romatoid artritin başlıca belirtileri şunlardır:

Ekleme ait belirtiler

– Eklem ağrısı

– Eklem şişmesi, eklem üzerinde sıcaklık artışı ve harekette kısıtlılık

– Eklemlerde sertlik (tutulma), özellikle sabahları veya uzun süre oturduktan sonra

Eklem dışı belirtiler

– Halsizlik

– Hafif ateş ve kilo kaybı

– Anemi

Erken romatoid artrit önce küçük eklemlerinizi – özellikle parmaklarınızı ellerinize ve ayak parmaklarınızı ayaklarınıza bağlayan eklemler – etkileme eğilimindedir.

Hastalık ilerledikçe, semptomlar sıklıkla el bileğine, dizlere, ayak bileklerine, dirseklere, kalçalara ve omuzlara yayılır. Çoğu durumda, belirtiler vücudunuzun her iki tarafında aynı eklemlerde görülür.

Romatoid artrit hastalarının yaklaşık yüzde 40’ı aynı zamanda eklem içermeyen belirti ve semptomlar da yaşar. Romatoid artrit, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok eklem yapısını etkileyebilir:

– Cilt

– Gözler

– Akciğer

– Kalp

– Böbrekler

– Tükürük bezleri

– Sinir dokusu

– Kemik iliği

– Kan damarları

ROMATOİD ARTRİT NEDENLERİ

Romatoid artrit, bağışıklık sisteminin sinovyum’a (eklemlerinizi saran yumuşak astar) saldırdığında ortaya çıkar.

Oluşan inflamasyon (iltihap), sonunda kıkırdak ve eklem içindeki kemiği tahrip edebilen sinovyumu kalınlaştırır.

Eklemi bir arada tutan tendonlar ve bağlar zayıflar ve gerilir. Yavaş yavaş, eklem şeklini ve hizalamasını kaybeder.

Genetik bir bileşen muhtemel görünse de, doktorlar bu sürece neyin başladığını bilmiyorlar. Genleriniz gerçekte romatoid artritise neden olmamakla birlikte, sizi hastalığa yol açabilecek çevresel faktörlere (belirli virüs ve bakterilerle enfeksiyon gibi) daha duyarlı hale getirebilirler.

ROMATOİD ARTRİT TEDAVİSİ

Romatoid artrit için bilinen bir tedavi yoktur. Bugüne kadar, romatoid artritte tedavinin amacı eklem iltihabını ve ağrısını azaltmak, eklem işlevini en üst düzeye çıkarmak ve eklem tahribatını ve deformitesini önlemektir.

Romatoid artrit tedavisinde kullanılan farklı ilaçlar vardır. Bazıları öncelikle RA semptomlarını hafifletmek için kullanılır; diğerleri ise hastalığın seyrini yavaşlatmak veya durdurmak ve yapısal hasarı önlemek için kullanılır. Romatoid artritin tedavisi olmamasına rağmen, yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar, destekleyici tedaviler ve romatoid ameliyatı gibi erken tedavi ve destek, eklem hasarı riskini azaltabilmekte ve durumun etkisini sınırlandırabilmektedir.

Erken aşamalarda, hafif egzersiz yapmak daha ciddi iltihaplanmaların başlamasını geciktirmeye yardımcı olabilir. Diğer durumlarda ise fizik tedavi yanında dinlenmek tavsiye edilir. Ayrıca beslenmeye dikkat edilmesi ve sigara ve içki gibi sağlıksız alışkanlıklara son verilmesi diğer öneriler arasındadır.

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