Sağlık Bakanlığı’ndan uyuz ilacı açıklaması!

Sağlık Bakanlığı tarafından, piyasada uyuz ilacı bulunamadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı, stoklarda ihtiyacı karşılayabilecek miktarda ürünün bulunduğu bildirildi.

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İLAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE TAKİP EDİLİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında piyasada uyuz ilacı bulunmadığına dair iddiaların yer aldığı belirtilerek, İlaç Takip Sistemi ile üretici firma, ecza depoları ve eczanelerde bulunan tüm ilaçların takip edildiğine işaret edildi.

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368 BİN İLAÇ MEVCUT

Halk arasında ”uyuz” olarak bilinen “scabies enfestasyonu” hastalığı için kullanılan ilaçların mevcut stok bilgilerine de yer verilen açıklamada, 56 bin 736 kutu deri kremi, 133 bin 467 kutu losyon, 178 bin 691 kutu şampuan olmak üzere toplam 368 bin 894 kutu ilacın mevcut olduğu bilgisi paylaşıldı.

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“HERHANGİ BİR İLAÇ SIKINTISI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Açıklamada, stoklarda ihtiyacı karşılayabilecek miktarda ürünün yer aldığı belirtilerek, “Herhangi bir ilaç sıkıntısı söz konusu değildir. Mevcut stok ve üretim miktarları önümüzdeki dönemde de bir sıkıntı yaşanmayacağını göstermektedir.” ifadeleri kullanıldı. AA