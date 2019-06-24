Sağlık Bakanlığı’nın mesajı tartışma yarattı

İSTAHED Başkanı Dr. Demir, “Aile Hekimliği tanıtımlarında, vatandaşların aile hekimlerine randevu alacağı, bu sayede sıra beklemeyeceği, yığılma olmayacağı, aile hekimlerinin tarama, aşı, ev ziyareti ve benzeri konularda kendi çalışma şekillerini belirleyip bunu kapılarına asacakları, randevulu hasta baktıkları saatlerinin olacağı açıkça belirtilmişti.” diyerek, yıllarca hastalarını bu şekilde muayeneye alıştırmış olan hekimlerin, dün aniden kapılarında randevulu hastaları beklerken ellerinde Bakanlığın mesajlarıyla içeriye girmeye çalışan, sıra kavgası yapan, randevusuz hasta bakılması için ayrılan saatte gelmesi söylendiği için hekimlere saldıran hastalarla karşılaştıklarını söyledi.

RANDEVU SİSTEMİNDEN TAVİZ YOK!

İSTAHED olarak üyelerimize ve vatandaşlarımıza sesleniyoruz, diyen Demir, “Bizler çalışma düzenimizi kendimiz belirleyip idareye yolluyoruz. Onlar da onaylıyor. İnsanca bir sağlık hizmeti için, kaliteli bir zaman planlaması için, ayaküstü sağlık taleplerinin önüne geçilmesi için, kayıtlarımızı düzgün tutabilmek için, hastalarımızla yeterince ilgilenebilmek ve bütüncül yaklaşım sunabilecek zamanı verebilmek için yolladığınız bu mesajı ret ediyoruz. Biz eskisi gibi randevu ile çalışmaya, acil ve özellikli olaylar için ise hekimlik öngörümüzü ve vicdanımızı kullanmaya devam edeceğiz ve randevu sistemimizden taviz vermeyeceğiz. Modern bir sağlık hizmetini sunmak için size rağmen, yolladığınız bu mesajın yaratacağı gerilime rağmen direnecek vatandaşlarımıza randevu ile gelmelerini söylemeye devam edeceğiz. Sahada da karşılığı ne olursa olsun bunu uygulayacağız. Bizlere rağmen bir sistem oluşturamayacağınızı, bizlere rağmen sitemin temeline dinamit koyamayacağınızı anlayana kadar sizlerin bu tek taraflı uygulamalarınızı uygulamaya sokmayacağız. Kaliteli bir sağlık hizmeti almak ve hekimin kapısından geri dönmemek için tüm vatandaşlarımızdan randevu alarak aile hekimlerine başvurmalarını şiddetle ve önemle rica ediyoruz.” diye belirtti.

İstanbul Seçim Sonuçları ->